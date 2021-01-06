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Fatih Karagümrük, Papiss Cisse'ye talip oldu!

Sezon başında Alanyaspor'dan alınan Papiss Cisse için Fatih Karagümrük'ün talip olduğu açıklandı. Fenerbahçe ile temas kuran Fatih Karagümrük'ün Fenerbahçe'den cevap beklediği açıklandı.

06 Ocak 2021 Çarşamba 20:27
Fatih Karagümrük, Papiss Cisse'ye talip oldu!
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Geçtiğimiz sezon Süper Lig’e yükselen ve yaptığı transferler ve oynadığı futbol ile adından söz ettirmeyi başaran Fatih Karagümrük, Fenerbahçe’de forma giyen Senagalli yıldız golcü Papiss Cisse’ye talip olduğunu açıkladı.

Ocak ayı transfer sezonunun açılması ile birlikte Emre Çolak, Borini, Bertolacci ile devam eden Fatih Karagümrük son olarak yaptığı açıklamalar ile Gaston Campi ve Eggen Hedenstand’ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Fenerbahçe’den cevap bekleniyor

Ara transfer döneminde 5 oyuncu ile anlaşma sağlayan Fatih Karagümrük, Papiss Cisse için Fenerbahçe ile irtibata geçti. Fenerbahçe yöneticilerinin Fatih Karagümrük’ün Papiss Cisse teklifini nasıl değerlendireceği merak ediliyor.

35 yaşında olan ve sezon başında Alanya’dan transfer edilen Papiss Cisse çıktığı 12 maçta 3 gol ve 1 asistlik performans göstererek takımına katkı sağladı.

 



Son Güncelleme: 06.01.2021 20:27
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Anahtar Kelimeler:
Fatih KaragümrükFenerbahçePapiss CisseTransfer
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