Fatih Karagümrük, Papiss Cisse'ye talip oldu!

Geçtiğimiz sezon Süper Lig’e yükselen ve yaptığı transferler ve oynadığı futbol ile adından söz ettirmeyi başaran Fatih Karagümrük, Fenerbahçe’de forma giyen Senagalli yıldız golcü Papiss Cisse’ye talip olduğunu açıkladı.

Fenerbahçe’den cevap bekleniyor

Ocak ayı transfer sezonunun açılması ile birlikte Emre Çolak, Borini, Bertolacci ile devam eden Fatih Karagümrük son olarak yaptığı açıklamalar ile Gaston Campi ve Eggen Hedenstand’ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Ara transfer döneminde 5 oyuncu ile anlaşma sağlayan Fatih Karagümrük, Papiss Cisse için Fenerbahçe ile irtibata geçti. Fenerbahçe yöneticilerinin Fatih Karagümrük’ün Papiss Cisse teklifini nasıl değerlendireceği merak ediliyor.

35 yaşında olan ve sezon başında Alanya’dan transfer edilen Papiss Cisse çıktığı 12 maçta 3 gol ve 1 asistlik performans göstererek takımına katkı sağladı.