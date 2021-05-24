Geçtiğimiz sezon ikincilikten süper lige çıkan ve büyük bir başarı ortaya koyarak sezonu yedinci sırada tamamlayan Fatih Karagümrük futbol kulübü, büyük bir sürprize imza atmıştı. Süper lige çıkmasını önerdi ardından önemli transferlere imza atan Fatih Karagümrük, yaptığı transferlerle adından sık sık söz ettirmişti. Yapılan transferler futbol çevreleri tarafından takdirle karşılanmıştır.

Fatih Karagümrük, hedef olarak bu sezon Avrupa kupalarını hedeflemişti. Ancak bu sezon Avrupa Kupaları hayali gerçekleşmedi. Fatih Karagümrük’ün Hayalleri bir sonraki sezona kaldık. Fatih Karagümrük takımında gelecek sezonun kadro planlaması şimdiden yapılmaya başlandı. Fatih Karagümrük futbol kulübü, geçtiğimiz yıl başarılı bir performans gösteren iki oyuncuyla sözleşme uzattı. Fatih Karagümrük, Koray Altınay ve Emiliano Viviano ile sözleşme yeniledi. Fatih Karagümrük önümüzdeki iki sezon iddialı bir kadro kurmayı planlıyoruz. Önümüzdeki sezon ilk hedef ise Avrupa kupalarına katılmak olacak.