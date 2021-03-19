Fatih Karagümrük Kayserispor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle - Karagümrük Kayseri Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını

Süper Lig’in 31.haftasında heyecan Fatih Karagümrük Kayserispor maçıyla devam ediyor. 19 Mart Cuma günü saat 16:00’da başlayacak maç öncesi futbol severler maç izleme ekranını araştırıyor.
Fatih Karagümrük Kayserispor muhtemel 11’ler
Fatih Karagümrük:Viviano, Roco, Hedenstad, Balkovec, Campi, Biglia, Borini, Ndao, Castro, Bertolacci, Sobiech
Kayserispor:Doğan Alemdar, Kolovetsios, Sapunaru, Ramazan Civelek, Aziz Behich, Attamah, Pedro Henrique, Lennon, Muhar, Avramovski, İlhan Parlak.
Kayserispor kümede kalma mücadelesi veriyor
Kayserispor geçen hafta Galatasaray karşısında 3-0’lık skorla mağlup olsa da son haftalarda çıkış yakaladı. Sarı kırmızılılar son 6 haftada yalnızca 2 kez kaybetti ve ligde kalma mücadelesinde önemli puanları hanesi ekledi.
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Fatih Karagümrük Kayserispor maçı izle
Fatih Karagümrük Kayserispor maçı 19 Mart Cuma saat 16:00’da beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı izlemek isteyenlerin beIN Sports abonesi olması gerekiyor. Bilindiği gibi Süper Lig yayın hakları beIN Medya Grubunun elinde bulunuyor.
Öte yandan karşılaşmayı intenet üzerinden yayınlayan sitelerde bulunuyor. Ancak bu siteler kaçak yayın yapmakta olup, çıkarılan yeni yasa kapsamında bu siteleri takip etmekte suç sayılmaktadır.
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