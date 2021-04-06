Fatih Karagümrük Hatayspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Karagümrük Hatayspor youtube geniş özeti ve maçın golleri

Süper Lig’de 33.haftanın açılış maçında Fatih Karagümrük Hatayspor maçıyla başlıyor. Karşılaşma öncesi her iki takımda son hazırlıklarını tamamladı.

Ev sahibi Fatih Karagümrük son iki maçından 4 puan aldı ve yeni teknik direktörü Farioli ile henüz galibiyet alamadı. Deplasman ekibi Hatayspor ise hafta sonu Galatasaray’ı 3-0’lık net bir skorla yendi. Hatay temsilcisi bu maçta da çıkışını sürdürmek istiyor.

Muhtemel 11’ler

Fatih Karagümrük:

Hatayspor:

Hatay’da Boupendza müjdesi

Viviano, Koray, Zukanovic, Roco, Balkovec, Biglia, Jimmy, Castro, Bertolacci, Lens, SobiechMunir, Burak, Santos, Yusuf, Katranis, Aabid, Ribeiro, Akintola, Traore, Boupendza, Diouf

Hatayspor’da zorlu Karagümrük maçı öncesinde karantina süresini tamamlayan Boupendza, takıma dönüyor. Ligde attığı 18 golle zirvede yer alan Boupendza, bu maçta takımının en önemli gol silahı olacak.

Karagümrük’te 2 eksik

Öte yandan Hatay temsilcisinde Selim Ilgaz ve Soner Önek sakatlıkları, Popov ve Kaptan Mesut Çaytemel kart cezası nedeniyle karşılaşmada görev yapamayacak.

Fatih Karagümrük’te Borini ve Alpaslan Erdem sakatlıkları nedeniyle zorlu Hatay maçında görev yapamayacak.

Karagümrük Hatay maçı ne zaman, hangi kanalda?

Fatih Karagümrük Hatayspor maçı 6 Nisan Salı günü saat 16:00’da başlayacak. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmada Volkan Bayarslan düdük çalacak.

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