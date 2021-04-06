İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi özelliğini devreye alıyor!
Son Dakika
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi...
İlaç kullananlar dikkat! Bu besinleri ilaçla beraber asla tüketmeyin
İlaç kullananlar dikkat! Bu besinleri...
Kamuda çok sayıda görevden alma ve atama kararları yayımlandı
Son Dakika
Kamuda çok sayıda görevden alma...
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç sonra kaybetti!
Son Dakika
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç...

Fatih Karagümrük Hatayspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Karagümrük Hatayspor youtube geniş özeti ve maçın golleri

Fatih Karagümrük Süper Lig’in 33.haftasında Hatayspor’u ağırladı. Futbol severler Fatih Karagümrük Hatayspor maç özeti ve golleri izleme ekranını merak ediyor. BeIN Sports Karagümrük Hatay Youtube geniş özeti ve maçın golleri.

06 Nisan 2021 Salı 17:40
Fatih Karagümrük Hatayspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Karagümrük Hatayspor youtube geniş özeti ve maçın golleri
Takip Et:

Süper Lig’de 33.haftanın açılış maçında Fatih Karagümrük Hatayspor maçıyla başlıyor. Karşılaşma öncesi her iki takımda son hazırlıklarını tamamladı.

Ev sahibi Fatih Karagümrük son iki maçından 4 puan aldı ve yeni teknik direktörü Farioli ile henüz galibiyet alamadı. Deplasman ekibi Hatayspor ise hafta sonu Galatasaray’ı 3-0’lık net bir skorla yendi. Hatay temsilcisi bu maçta da çıkışını sürdürmek istiyor.

Muhtemel 11’ler

Fatih Karagümrük:

Viviano, Koray, Zukanovic, Roco, Balkovec, Biglia, Jimmy, Castro, Bertolacci, Lens, Sobiech

Hatayspor:

Munir, Burak, Santos, Yusuf, Katranis, Aabid, Ribeiro, Akintola, Traore, Boupendza, Diouf

Hatay’da Boupendza müjdesi

Hatayspor’da zorlu Karagümrük maçı öncesinde karantina süresini tamamlayan Boupendza, takıma dönüyor. Ligde attığı 18 golle zirvede yer alan Boupendza, bu maçta takımının en önemli gol silahı olacak.

Öte yandan Hatay temsilcisinde Selim Ilgaz ve Soner Önek sakatlıkları, Popov ve Kaptan Mesut Çaytemel kart cezası nedeniyle karşılaşmada görev yapamayacak.

Karagümrük’te 2 eksik

Fatih Karagümrük’te Borini ve Alpaslan Erdem sakatlıkları nedeniyle zorlu Hatay maçında görev yapamayacak.

Karagümrük Hatay maçı ne zaman, hangi kanalda?

Fatih Karagümrük Hatayspor maçı 6 Nisan Salı günü saat 16:00’da başlayacak. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmada Volkan Bayarslan düdük çalacak.

Fenerbahçe Denizlispor maçı geniş özeti ve goller için tıklayınız.



Son Güncelleme: 06.04.2021 17:40
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Fatih KaragümrükHataysporMaç özetiBeınsportsSüper Lig
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bayern Münih - Paris Saint-Germain maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi yayınlanacak?
Bayern Münih - Paris Saint-Germain maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi yayınlanacak?
Cenk Tosun Alanya maçında kadroda olacak mı, oynayacak mı?
Cenk Tosun Alanya maçında kadroda olacak mı, oynayacak mı?
Süper Lig şampiyonluk iddaa oranları 2020-2021
Süper Lig şampiyonluk iddaa oranları 2020-2021
Canlı izle Göztepe Çaykur Rizespor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Göztepe Rize maçı Selçuk Sports Netspor izle
Canlı izle Göztepe Çaykur Rizespor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Göztepe Rize maçı Selçuk Sports Netspor izle
Canlı izle Fatih Karagümrük Hatayspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Karagümrük Hatay maçı Selçuk Sports Netspor izle
Canlı izle Fatih Karagümrük Hatayspor Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle Karagümrük Hatay maçı Selçuk Sports Netspor izle
Göztepe Çaykur Rizespor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle –Göztepe Rizespor Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Göztepe Çaykur Rizespor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle –Göztepe Rizespor Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını

Popüler Haberler

Fatih Karagümrük Hatayspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Karagümrük Hatayspor youtube geniş özeti ve maçın golleri
Show TV Ramo ne zaman final yapacak? Ramo final tarihi erken tarihe alındı!
Ücretsiz İzinde Çalışanların Sağlık Sigortası devam eder mi? 2021
Ramazan pidesi fiyatları bu yıl ne kadar oldu? 2021 Ramazan pidesi fiyatları
Bordo Bereli olabilmek için aranan şartlar nelerdir? 2021 TSK bordo bereli askerlik şartları
Hangi diziler final yapıyor? 2021 Sezon sonu final yapacak diziler listesi
Bugün televizyonda hangi diziler var? 6 Nisan 2021 Salı Bu akşam hangi diziler var?
Kaç çeşit çiftlik hayvanı vardır? Çiftlik hayvanları nelerdir?
BİM'de satılan HP Laptop 14s-fq0014nt nasıl, alınır mı? HP Laptop 14s-fq0014nt BİM'de satışı başladı
Bim'de satılan Polosmart akü takviye şarj cihazı nasıl, alınır mı? Polosmart akü takviye şarj cihazı Bim'de satışı başladı
Market bayiliği nasıl alınır? 2021 Bayilik veren kurumsal marketler
Konuşanlar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Exxen Konuşanlar nasıl izlenir?
Koronavirüs aşısı orucu bozar mı, aşı olmak orucu bozar mı?
2021 Emekliye intibak Yasası çıktı mı, ne zaman çıkacak? Emekliye intibak zammı yapılacak mı?
Payitaht Abdülhamit dizisi Refika kimdir? Sueda Çil'in hayatı ve rol aldığı yapımlar
Hazine ve Maliye Müfettiş yardımcı maaşları 2021 yılında kaç TL oldu? Hazine ve Maliye Müfettişi nasıl olunur, ne iş yapar?
SSK, SGK, Bağ-Kur, Memur, emekli İkramiyesi 1.500 TL olacak mı? Nisan 6 Salı
Corona virüs denizden bulaşır mı? Denize girerken neye dikkat etmeliyiz?
Hızlı emekli olabilmek ve yüksek emekli maaşı alabilmek için öneriler
Cibuti vizesi ücreti ne kadardır?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Tuncay ölüyor mu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.