İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi özelliğini devreye alıyor!
Son Dakika
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi...
İlaç kullananlar dikkat! Bu besinleri ilaçla beraber asla tüketmeyin
İlaç kullananlar dikkat! Bu besinleri...
Kamuda çok sayıda görevden alma ve atama kararları yayımlandı
Son Dakika
Kamuda çok sayıda görevden alma...
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç sonra kaybetti!
Son Dakika
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç...

Fatih Karagümrük Hatayspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle –Karagümrük Hatayspor Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını

Süper Lig’de 33.hafta heyecanı Fatih Karagümrük Hatayspor maçıyla başlıyor. Futbol severler Fatih Karagümrük Hatayspor Justin TV, beIN Sports 1, Jestyayın izle ve Karagümrük Hatayspor Taraftarium24, Selçuk Sports, Netspor yayınını araştırıyor.

06 Nisan 2021 Salı 15:30
Fatih Karagümrük Hatayspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle –Karagümrük Hatayspor Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Takip Et:

Süper Lig’in 33.haftasında Fatih Karagümrük sahasında Hatayspor’u konuk ediyor. Süper Lig’e bu sezon çıkan iki takımın karşılaşması öncesi nefesler tutuldu.

Ligin iki yeni ekibi de bu sezon gösterdikleri performansla dikkatleri çekti ve ligin baş altı takımları arasında gösteriliyor. Karagümrük ligde çıktığı 31 maçta 45 puan toplayarak 8’inci sırada yer alırken, Hatayspor 30 maçta topladığı 47 puanla 6’ıncı sırada yer alıyor.

Muhtemel 11’ler

Fatih Karagümrük:

Viviano, Koray, Zukanovic, Roco, Balkovec, Biglia, Jimmy, Castro, Bertolacci, Lens, Sobiech

Hatayspor:

Munir, Burak, Santos, Yusuf, Katranis, Aabid, Ribeiro, Akintola, Traore, Boupendza, Diouf

Farioli ikinci maçına çıkıyor

Fatih Karagümrük’te teknik direktör Şenol Can’ın görevden alınmasının ardından takımın başında Francesco Farioli getirildi. Farioli Karagümrük’ün başında ikinci maçına çıkacak.

Hatay’da Boupendza dönüyor

Hatayspor’un golcüsü Boupendza, milli takımda koronavirüse yakalanmış ve karantina nedeniyle hafta sonu oynanan Galatasaray maçında görev yapamamıştı. Karantina süresini tamamlayan golcü oyuncu bu maçta görev yapabilecek.

Hakem Volkan Bayarslan

Fatih Karagümrük Hatayspor maçında Volkan Bayarslan düdük çalacak. Öte yandan iki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Fatih Karagümrük 3-1’lik skorla kazanmıştı.

Her iki takımda da eksikler bulunuyor

Fatih Karagümrük’te Borini ve Alpaslan Erdem sakatlıkları nedeniyle zorlu maçta yer alamayacak. Hatayspor’da ise Selim Ilgaz, Soner Önek sakatlıkları, Popov ve Mesut Çaytemel cezaları nedeniyle forma giyemeyecek.

Fatih Karagümrük Hatayspor maçı canlı izle

Fatih Karagümrük Hatayspor maçı 6 Nisan Salı günü saat 16:00’da başlayacak. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Digitürk aboneleri takip edebilecek. Bilindiği gibi Süper Lig yayın hakları beIN Medya grubunun elinde bulunuyor.

Öte yandan maçları intenetten yayınlayan bazı sitelerde bulunuyor. Ancak bu siteler kaçak yayın yapmakta olup, bu yayınları takip etmek suç sayılmaktadır.

Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız.

 



Son Güncelleme: 06.04.2021 15:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KaragümrükHataysporCanlı İzleBeınsports
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Manchester City- Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Manchester City- Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Qua Granit halka arz ne zaman? QUAGR.HE eşit mi, oransal mı yapılacak?
Qua Granit halka arz ne zaman? QUAGR.HE eşit mi, oransal mı yapılacak?
TFF Süper LİG 33.hafta maçlarını yönetecek hakemler
TFF Süper LİG 33.hafta maçlarını yönetecek hakemler
Aboubakar Alanyaspor, Erzurumspor maçlarında oynayacak mı?
Aboubakar Alanyaspor, Erzurumspor maçlarında oynayacak mı?
Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları ( 5 Nisan 32. hafta sonuçları )
Süper Lig puan durumu ve maç sonuçları ( 5 Nisan 32. hafta sonuçları )
Fenerin 2. golü neden iptal edildi, nasıl ofsayt sayıldı? 5 Nisan Fenerbahçe golü neden iptal oldu?
Fenerin 2. golü neden iptal edildi, nasıl ofsayt sayıldı? 5 Nisan Fenerbahçe golü neden iptal oldu?

Popüler Haberler

Göztepe Çaykur Rizespor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle –Göztepe Rizespor Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Borç kapatma ve birleştirme için 60 ay vadeli 3 ay ertelemeli 45.000 TL kredi!
İŞKUR MEK kursları başvuru ve ödeme şartları
65 yaş üstü emekliye 2 bin 100 TL ödeme başvuru şartları
Defterdarlık Uzman Yardımcılığı sınav konuları
Pandemi Sosyal yardım nakit ödemeleri 3. kez ne zaman yapılacak?
Meclis'ten geçen Sosyal medya yasası hangi yükümlülük ve yaptırımları getiriyor? 2021 sosyal medya yasası detayları
Günlük burç yorumları; 7 Nisan 2021 Çarşamba burç yorumları
İnstagram keşfet bölümüne nasıl düşülür?
Samsun büyükşehir belediyesi için iş ilanları, personel alımı, başvuru şartları 6 Nisan 2021 Salı
İnstagram Reels nedir? instagram reels nasıl kullanılır?
Masumlar Apartmanı reyting sonuçları nasıl? Masumlar Apartmanı izlendi mi? dizi tuttu mu? İşte ilk izlenimler
Sadakatsiz Derin'in ellerine ne oldu, elleri neden kırmızı?
Ücretsiz kahve bayiliği veren firmalar 2021
Vodafone 2 GB internet destek paketi özellikleri nelerdir? Vodafone 2 GB internet başvurusu nasıl yapılır?
Çalışan çalışmayan, ev kadını, esnaf, emekli ve işsizlere devletten 672 TL ile 1544 TL arasında maddi yardım!
SSK ve Bağkur emeklisiyim ne kadar maaş alırım? Nisan 2021 SSK, SGK ve Bağkur emekli maaşı hesaplaması
Esnaf Kefalet Kredisi için hangi evraklar gereklidir? 2021 Esnaf Kefalet Kredisinin avantajları
En dikkat çekici kadın saç stilleri 2021
Banka kredi borcu 3 ay nasıl ertelenir? Erteleme şartları ve faiz oranları nedir?
Şekerbank tarımsal ve hayvansal kredi faiz oranları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.