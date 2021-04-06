Fatih Karagümrük Hatayspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle –Karagümrük Hatayspor Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını

Süper Lig’in 33.haftasında Fatih Karagümrük sahasında Hatayspor’u konuk ediyor. Süper Lig’e bu sezon çıkan iki takımın karşılaşması öncesi nefesler tutuldu.

Ligin iki yeni ekibi de bu sezon gösterdikleri performansla dikkatleri çekti ve ligin baş altı takımları arasında gösteriliyor. Karagümrük ligde çıktığı 31 maçta 45 puan toplayarak 8’inci sırada yer alırken, Hatayspor 30 maçta topladığı 47 puanla 6’ıncı sırada yer alıyor.

Muhtemel 11’ler

Fatih Karagümrük:

Hatayspor:

Farioli ikinci maçına çıkıyor

Viviano, Koray, Zukanovic, Roco, Balkovec, Biglia, Jimmy, Castro, Bertolacci, Lens, SobiechMunir, Burak, Santos, Yusuf, Katranis, Aabid, Ribeiro, Akintola, Traore, Boupendza, Diouf

Fatih Karagümrük’te teknik direktör Şenol Can’ın görevden alınmasının ardından takımın başında Francesco Farioli getirildi. Farioli Karagümrük’ün başında ikinci maçına çıkacak.

Hatay’da Boupendza dönüyor

Hatayspor’un golcüsü Boupendza, milli takımda koronavirüse yakalanmış ve karantina nedeniyle hafta sonu oynanan Galatasaray maçında görev yapamamıştı. Karantina süresini tamamlayan golcü oyuncu bu maçta görev yapabilecek.

Hakem Volkan Bayarslan

Her iki takımda da eksikler bulunuyor

Fatih Karagümrük Hatayspor maçında Volkan Bayarslan düdük çalacak. Öte yandan iki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Fatih Karagümrük 3-1’lik skorla kazanmıştı.

Fatih Karagümrük’te Borini ve Alpaslan Erdem sakatlıkları nedeniyle zorlu maçta yer alamayacak. Hatayspor’da ise Selim Ilgaz, Soner Önek sakatlıkları, Popov ve Mesut Çaytemel cezaları nedeniyle forma giyemeyecek.

Fatih Karagümrük Hatayspor maçı canlı izle

Fatih Karagümrük Hatayspor maçı 6 Nisan Salı günü saat 16:00’da başlayacak. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Digitürk aboneleri takip edebilecek. Bilindiği gibi Süper Lig yayın hakları beIN Medya grubunun elinde bulunuyor.

Öte yandan maçları intenetten yayınlayan bazı sitelerde bulunuyor. Ancak bu siteler kaçak yayın yapmakta olup, bu yayınları takip etmek suç sayılmaktadır.

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