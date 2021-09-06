Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den Caner Erkin'i renklerine bağladı

Spor Toto Süper Lig’de geçen sezonun başarılı ekiplerinden olan ve bu sezona da iyi başlayan Fatih Karagümrük, transfer sezonunun bitmesine kısa bir süre kalmasına rağmen kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Kırmızı siyahlılar Fenerbahçe’den ayrılan tecrübeli sol bek oyuncusu Caner Erkin’i kadrosuna kattı.

Fenerbahçe’den Caner Erkin’e Teşekkür Mesajı

Fenerbahçe, teknik direktör Vitor Pereira’nın kadro dışı bıraktığı ve bu sebeple takımdan ayrılarak Karagümrük ile anlaşan Caner Erkin hakkında bir veda mesajı yayınladı. Sarı lacivertliler Caner Erkin’e hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek bundan sonraki kariyeri için başarılar diledi.

Aynı zamanda Caner Erkin de bir veda mesajı yayınladı. Milli oyuncu yayınladığı veda mesajında Fenerbahçe forması altında yaşadığı başarıları ve güzel günleri hiç unutmayacağını söyledi.

Caner Erkin, Fenerbahçe ile çıktığı 250 maçta 16 gol ve 58 ile oynamıştı.