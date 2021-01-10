Fatih Karagümrük evinde Konyaspor'u 2-1 mağlup etti!

Süper Lig’de 18. Haftada Kocaeli’nde karşı karşıya gelinen karşılaşmada Fatih Karagümrük ile Konyaspor mücadele etti.
İlk yarıda gol sesi çıkmayan mücadelede ilk golü 66. dakikada Bertolacci kaydetti.
Konyaspor’un yaptığı hatayı affetmeyen N’Diaye 81. dakikada topu ceza sahası dışından filelere göndermeyi başardı ve skoru 2-0’a getirmeyi başardı.
Konyaspor’un golünü ise 84. dakikada Marko Jevtovic kaydetti. Maçın ilerleyen dakikalarına başka gol sesi çıkmadı ve karşılaşma Fatih Karagümrük’ün 2-1’lik üstünlüğüyle bitti.
Son Güncelleme: 10.01.2021 17:14