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Fatih Karagümrük evinde Konyaspor'u 2-1 mağlup etti!

Süper Lig 18. haftada mücadele eden Fatih Karagümrük ile Konyaspor maçında yağıştan dolayı zor anlar yaşandı. Zor mücadelenin bitiş düdüğüyle beraber galip gelen taraf Fatih Karagümrük oldu.

10 Ocak 2021 Pazar 17:14
Fatih Karagümrük evinde Konyaspor'u 2-1 mağlup etti!
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Süper Lig’de 18. Haftada Kocaeli’nde karşı karşıya gelinen karşılaşmada Fatih Karagümrük ile Konyaspor mücadele etti.

İlk yarıda gol sesi çıkmayan mücadelede ilk golü 66. dakikada Bertolacci kaydetti.

Sağanak yağmurun etkili olmasından dolayı saha içinde zor anlar yaşayan futbolcular, karşılaşmanın son dakikasına kadar rekabeti bırakmadı.

Konyaspor’un yaptığı hatayı affetmeyen N’Diaye 81. dakikada topu ceza sahası dışından filelere göndermeyi başardı ve skoru 2-0’a getirmeyi başardı.

Konyaspor’un golünü ise 84. dakikada Marko Jevtovic kaydetti. Maçın ilerleyen dakikalarına başka gol sesi çıkmadı ve karşılaşma Fatih Karagümrük’ün 2-1’lik üstünlüğüyle bitti.



Son Güncelleme: 10.01.2021 17:14
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Anahtar Kelimeler:
Fatih KaragümrükKonyaspor
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