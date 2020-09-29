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Fatih Karagümrük, Balotelli transferine son noktayı koydu

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, Mario Balotelli transferine son noktayı koydu. Hurma, Balotelli ile ilgilenmediklerini ve yapılacak yeni transferin kanat oyuncusu olacağını aktardı.

29 Eylül 2020 Salı 19:12
Fatih Karagümrük, Balotelli transferine son noktayı koydu
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Süper Lig’de etkili bir başlangıç yapıp averajla ilk sıraya yerleşen Fatih Karagümrük başkanı Süleyman Hurma, Mario Balotelli transferi iddialarını yalanladı. Başkan Hurma, İtalyan golcünün transfer edileceğine ilişkin yaptığı son dakika açıklamalarında Balotelli’ye ilgilerinin olmadıklarını belirtti. 1 yerli hücum oyuncusu almak istediklerini belirten Hurma, transferin kanat oyuncusu olacağını aktardı.

Beşiktaş’ın gündeminde yer alıyordu


Transfer döneminde adı Türk takımlarıyla anılan İtalyan golcünün sezon başında Beşiktaş’a transfer olacağı konuşuluyordu.

30 yaşındaki yıldız golcünün bonservisi İtalya Serie B’ye gerileyen Brescia’da bulunuyor. Transfer sezonunun sona ermesine kısa bir süre kala Gana asıllı İtalyan forvetin hangi takıma transfer olacağı merak konusu oldu.



Son Güncelleme: 29.09.2020 19:12
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Anahtar Kelimeler:
Fatih KaragümrükMario Balotelli
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