Fatih Karagümrük Antalyaspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Karagümrük - Antalya youtube geniş özeti ve maçın golleri

Süper Lig’in 38.haftasında ligin iki orta sıra takımı Fatih Karagümrük ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. İki ekipte ligde çıktığı son 3 maçı kazanamadı.

Ev sahibi Fatih Karagümrük bu maç öncesi ligde çıktığı 35 maçta 13 galibiyet, 11 beraberlik ve 11 yenilgi ile 50 puan topladı. Ligdeki ilk sezonu olmasına karşın Karagümrük 50 puanla ligin bitimine az bir süre kala 9’uncu sırada yer alıyor. Antalyaspor ise bu maça kadar ligde çıktığı 36 maçta 9 galibiyet, 15 beraberlik ve 12 yenilgi ile 42 puan topladı. Akdeniz ekibi 42 puanla ligde 13’üncü sırada yer alıyor.

Muhtemel 11’ler

Fatih Karagümrük:

Antalyaspor:

Karagümrük’te 5 isim sınırda

Viviano, Zukanovic, Fatih, Hedenstad, Jimmy Durmaz, Bertolacci, Biglia, Castro, Borini, Salibur, Mevlüt.Boffin, Bünyamin, Ersan, Naldo, Ali Eren, Nuri, Serdar Gürler, Ufuk, Fredy, Amilton, Orgill.

Zorlu Antalyaspor maçı öncesi Karagümrük’te 5 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Enzo Roco, Bertolacci, Mevlüt, Biglia ve Fatih Kuruçuk bu maçta kart görmeleri halinde bir sonraki maçta yer alamayacak.

Antalya’da 6 oyuncu sınırda

Antalyaspor’da Karagümrük deplasmanı öncesi 6 isim sınırda bulunuyor. Eren Albayrak, Hakan Özmert, Amilton, Bünyamin, Kudryashov bu maçta kart görmeleri halinde bir sonraki maçta yer alamayacak.

Cezalı Podolski ile Kudryahov’da bu maçta takımı adına sahaya çıkmayacak.

Fatih Karagümrük Antalyaspor maçı ne zaman oynanacak?

Fatih Karagümrük Fraport TAV Antalyaspor maçı 28 Nisan Çarşamba günü saat 16:00’da başlayacak. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 3’ten futbol severlerin beğenisine sunulacak. Büyük heyecana sahne olacak maçta hakem Zorbay Küçük görev yapacak. Karşılaşma öncesi nefesler tutuldu.

Fatih Karagümrük Fraport TAV Antalyaspor maçı geniş özeti ve goller için tıklayınız.