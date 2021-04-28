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Fatih Karagümrük Antalyaspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Karagümrük Antalya Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını

Süper Lig’de 38.hafta heyecanı Fatih Karagümrük Antalyaspor maçıyla devam ediyor. Maç öncesi futbol severler Fatih Karagümrük Antalyaspor Justin TV, beIN Sports 1, Jestyayın izle ve Karagümrük Antalya Taraftarium24, Selçuk Sports, Netspor yayınını araştırıyor.

28 Nisan 2021 Çarşamba 15:31
Fatih Karagümrük Antalyaspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Karagümrük Antalya Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
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Süper Lig’in 38.haftasında heyecan Fraport TAV Antalyaspor Fatih Karagümrük maçıyla devam ediyor. Ligin ora sıralarında yer alan iki ekibinde karşılaşması öncesi son hazırlıklar tamamlandı.

Karşılaşma öncesi konuk ekip Antalyaspor ligde 42 puanla 13’üncü sırada yer alıyor. Karagümrük ise bu maç öncesinde ligde 50 puanla 9’uncu sırada yer alıyor.

Fatih Karagümrük Antalyaspor karşılaşması ne zaman başlıyor?

Fatih Karagümrük Antalyaspor maçı 28 Nisan Çarşamba günü saat 16:00’da başlayacak. Antalya Şehir Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11’ler

Fatih Karagümrük:

Viviano, Zukanovic, Fatih, Hedenstad, Jimmy Durmaz, Bertolacci, Biglia, Castro, Borini, Salibur, Mevlüt.

Antalyaspor:

Boffin, Bünyamin, Ersan, Naldo, Ali Eren, Nuri, Serdar Gürler, Ufuk, Fredy, Amilton, Orgill.

Antalya çıkışa geçmek istiyor

Antalyaspor ligde çıktığı son üç karşılaşmada puan alamadı. Akdeniz ekibi kötü gidişata Karagümrük maçıyla son vermek istiyor. Ersun Yanal ve öğrencileri bu maça mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.

Karagümrük kazanamıyor

Fatih Karagümrük ligin ikinci yarısında inişli çıkışlı bir grafik çiziyor. Ligin yeni ekibi çıktığı son 3 maçta yalnızca 2 puan alabildi. Kırmızı siyahlılar bu maçı kazanarak yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Fatih Karagümrük Antalyaspor maçı izle

28 Nisan Çarşamba günü saat 16:00’da başlayacak olan Fatih Karagümrük Antalyaspor maçı beIN Sports 3’ten futbol severlerin beğenisine sunulacak. Karşılaşmayı Digitürk aboneleri takip edebilecek.

Öte yandan maçı intenet üzerinden canlı yayınlayan bazı sitelerde merak konusu oldu. Futbol severler bu siteler üzerinden maçları ücretsiz olarak izlemek istese de, söz konusu siteler kaçak yayın yapmakta olup yasal değildir. Ayrıca bu siteler üzerindeki reklamlardan virüse bulaşma gibi durumlar sık sık yaşanmaktadır.

Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız.




Son Güncelleme: 28.04.2021 15:31
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Anahtar Kelimeler:
KaragümrükAntalyasporSüper Lig
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