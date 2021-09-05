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Fatih Arda İpçioğlu kayakla atlamada ülkemiz adına tarih yazmayı başardı!

Milli sporcumuz Fatih Arda İpçioğlu kayak atlamada tarihi bir başarıya imza attı. Milli sporcu Kazakistan’ın Szczuczynsk şehrinde düzenlenen Kayakla Atlama Yaz Dünya Kupasında yarışmanın ilk etabında 99 metrelik rampadan atlayış yaptı. Milli kayakçımız Fatih Arda İpçioğlu aslen nerelidir, kaç yaşındadır ve derecesi nedir? Detaylar haberimizde…

05 Eylül 2021 Pazar 23:25
Fatih Arda İpçioğlu kayakla atlamada ülkemiz adına tarih yazmayı başardı!
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Milli kayakçımız Fatih Arda İpçioğlu kayakla atlamada tarihi bir başarıya imza attı. Milli sporcumuz Kazakistan’ın Szczuczynsk şehrinde düzenlenen Kayakla Atlama Yaz Dünya Kupasında yarışmanın ilk etabında 99 metrelik rampadan atlayış yaptı. Milli sporcumuz 88 metrelik atlayışı ile 30 sporcu arasında yer alarak ilk Dünya Kupası puanını Türkiye’ye kazandıran isim olmayı başardı.

Yarışmayı 23. sırada tamamlayan Fatih Arda İpcioğlu, mücadelelerin ikinci ayağındaysa ise 29. sırada bulunarak yeniden puan aldı.  Daha öncesinde Çekya’da ve Romanya’da başarıyla atlayış yapan ve olimpiyat puanları toplayan milli sporcu Kazakistan’da düzenlenen organizasyondan da puan toplayarak Pekin Kış Olimpiyat Oyunları’na katılmaya hak kazandı.

Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Kayakla Atlama Milli sporcumuz Fatih Arda İpçioğlu‘nu Kazakistan’da almış olduğu derecelerden dolayı tebrik etti. Başkan Ali Oto,” Fatih Arda ülkemizi bir kez daha başarıyla temsil etmiştir. Kazakistan’da yapılan Yaz Dünya Kupasında kazandığı puanlar bizleri sevindirmiştir. Sporcumuzu ve teknik ekibi yürekten kutluyorum” ifadelerini kullandı.

 


Son Güncelleme: 05.09.2021 23:25
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Anahtar Kelimeler:
KayakKazakistanFatih Arda Ipçioğlu
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