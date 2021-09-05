Fatih Arda İpçioğlu kayakla atlamada ülkemiz adına tarih yazmayı başardı!

Milli kayakçımız Fatih Arda İpçioğlu kayakla atlamada tarihi bir başarıya imza attı. Milli sporcumuz Kazakistan’ın Szczuczynsk şehrinde düzenlenen Kayakla Atlama Yaz Dünya Kupasında yarışmanın ilk etabında 99 metrelik rampadan atlayış yaptı. Milli sporcumuz 88 metrelik atlayışı ile 30 sporcu arasında yer alarak ilk Dünya Kupası puanını Türkiye’ye kazandıran isim olmayı başardı.
Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, Kayakla Atlama Milli sporcumuz Fatih Arda İpçioğlu‘nu Kazakistan’da almış olduğu derecelerden dolayı tebrik etti. Başkan Ali Oto,” Fatih Arda ülkemizi bir kez daha başarıyla temsil etmiştir. Kazakistan’da yapılan Yaz Dünya Kupasında kazandığı puanlar bizleri sevindirmiştir. Sporcumuzu ve teknik ekibi yürekten kutluyorum” ifadelerini kullandı.