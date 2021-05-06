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Fatih Altaylı'dan çarpıcı Galatasaray iddiası

Ünlü gazeteci Fatih Altaylı, Galatasaray ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı. Fatih Altaylı, ertelenen Galatasaray başlık seçimlerini çok sert bir şekilde eleştirdi.

06 Mayıs 2021 Perşembe 11:14
Fatih Altaylı'dan çarpıcı Galatasaray iddiası
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Bir dönem Galatasaray 2. Başkanı olarak görev yapan ünlü gazeteci Fatih Altaylı, Mustafa Cengiz ve yönetimi tarafından kulüp üyeliğinden çıkarılmaya çalışılan isimler arasında yer almaktadır. Bunda dolayı Fatih Altaylı, Mustafa Cengiz yönetimini eleştiriyordu. Altaylı bu eleştirilerine bir yenisini daha ekledi. Galatasaray tarafından alınan karar doğrultusunda, pandemi koşulları gerekçe gösterilerek 29 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak olan başkanlık seçimleri ileri bir tarihe ertelendi.

Galatasaray, 29 Mayıs’ta yapılacak olan başkanlık seçimlerini koronavirüs sebebiyle erteledi. Konuyla ilgili ünlü gazeteci Fatih Altaylı resmi Twitter hesabından açıklamalarda bulundu. Altaylı, Galatasaray’ın başkanlık koltuğunu işgal eden kişinin yeniden seçilmesi riske girince seçimi iptal etmek zorunda kaldığını, bu durumun Galatasaray camiasına bir ders olmasını, başkan seçilecek insanların daha düzgün insanlar olması gerektiğini ifade etti.




Son Güncelleme: 06.05.2021 11:14
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Anahtar Kelimeler:
Fatih AltaylıGalatasaray
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