Fatih Altaylı Galatasaray üyeliğinden neden çıkarıldı?

Galatasaray başkanı olarak görev alan Mustafa Cengiz döneminde üyeliğine son verilen Fatih Altaylı’nın Galatasaray Lisesi’nde eğitim aldığı bilinmekte. Mesleği gazetecilik olan Altaylı’nın Sarı-Kırmızı kulüp ile ilişkisi kesildi. Mustafa Cengiz ile aralarında yaşanan gerginlikler devamlılığını sürdürülmesi üzerine Altaylı, Galatasaray üyeliğinden atılması üzerine soluğu mahkeme de aldı.

Galatasaray Kulübü’nün yaklaşan seçim süreci içerisindeların ve yönetimin aklında takılı alan sorular yanıtlandı. Seçimler öncesi Fatih Altaylı hakkında çıkan haberlere açıklık getirildi. Konu ile ilgili olarak yapılması gereken açıklama yetkililer tarafından yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

‘’Kulübümüzün 6767 sicil numaralı üyesi Fatih Altaylı’nın 17.08.2020 ve 24.08.2020 tarihlerinde Bloomberg HT TV kanalında yayınlanan Spor Saati programında sarf ettiği sözlerin, kulübümüze ve kulübümüz Başkanı Sayın Mustafa Cengiz’e karşı ağır hakaret içermesi sebebiyle, Kulübümüz Disiplin Kurulunun tarafından 11.09.2020 tarihinde, Fatih Altaylı hakkında üyelikten çıkarma yaptırımı uygulanmasına karar verilmiştir. Bu karar sonrasında, Kulübümüz Yönetim Kurulunun 15.09.2020 tarihli toplantısında, Fatih Altaylı hakkında üyelikten çıkarma yaptırımı uygulanmasını içeren Disiplin Kurulu kararının onaylanarak tedbirli olarak uygulanmasına karar verilmiştir.’’

Geçmişi Galatasaray Lisesi’ne dayanan Fatih Altaylı Sarı-Kırmızı Kulübe yapmış olduğu eylemleriyle bilinir. Galatasaray Lisesi mezunu olan Altaylı, ‘’Liseci’’ grubun da yetkili isimler arasında bulunuyor.