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Fastpay Wildcats 2021 League of Legends oyuncuları kimler? Fastpay Wildcats Espor League of Legends güncel oyuncu kadrosu

2021 gelmesi ile LoL League of Legends kış mevsimi başladı. Lig’in iddialı isimleri yer arasında yer alan Fastpay Wildcats LoL 2021 kadrosunda kimler mevcut?

05 Şubat 2021 Cuma 11:55
Fastpay Wildcats 2021 League of Legends oyuncuları kimler? Fastpay Wildcats Espor League of Legends güncel oyuncu kadrosu
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2021 Kış mevsimleri devam ederken League of Legends takımları için yeni oyuncular katmaya devam ediyor. Birçok takım kendi takımı için değişikliğe gidiyor. İddialı takımlar arasında yer alan Fastpay Wildcats oyuncu kadrosunda kimleri bulunduracak? Her yıl düzenli şekilde düzenlenen League of Legends 2021 yılı için kitlesini değişik süprizler hazırlamaya devam ediyor.

Fastpay Wildcats Yeni LoL kadrosu 2021

Üst Koridor : Soner "StarScreen" Kaya

Ormancı : Hakan Mert "Ferret" Çakmak

Orta Koridor : Tolga "Serin" Ölmez

Alt Koridor : Anıl "HolyPhoenix" Işık

Destek : Berk "Farfetch" Badur



Son Güncelleme: 05.02.2021 16:17
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Anahtar Kelimeler:
League Of LegensFastpay Wildcats2021 Kış
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