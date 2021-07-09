Falcao’nun menajeri Braga ile görüşüyor

Galatasaray’ın 2 sezon önce Monaco’dan transfer ettiği ancak iki sezonda da sakatlıklar nedeniyle istenilen performansı sergileyemeyen yıldızı Radamel Falcao’nun durumu belirsizliğini koruyor. Maaş bütçesinde daralmaya gitmek isteyen sarı kırmızılı yönetim takımın en fazla maaş alan oyuncusu konumundaki Falcao ile yolları ayırmak istiyor.
Ancak bu transferde Falcao’nun yıllık 5 milyon Euro olan maaşı kritik nokta olarak görülüyor. Galatasaray Falcao için bonservis istemese de, Braga’nın 5 milyon Euro maaş vermesi zor gözüküyor.
Son Güncelleme: 09.07.2021 17:48