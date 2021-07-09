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Falcao’nun menajeri Braga ile görüşüyor

Maaş bütçesinde daralmaya gitmek isteyen Galatasaray’da Falcao gelişmesi yaşanıyor. Geçen sezon sakatlıklar nedeniyle çok fazla süre alamayan Kolombiyalı golcünün takımdan ayrılma durumu gündemde yer alıyordu. Portekiz basını Falcao’nun Braga ile görüştüğünü yazdı.

09 Temmuz 2021 Cuma 17:48
Falcao’nun menajeri Braga ile görüşüyor
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Galatasaray’ın 2 sezon önce Monaco’dan transfer ettiği ancak iki sezonda da sakatlıklar nedeniyle istenilen performansı sergileyemeyen yıldızı Radamel Falcao’nun durumu belirsizliğini koruyor. Maaş bütçesinde daralmaya gitmek isteyen sarı kırmızılı yönetim takımın en fazla maaş alan oyuncusu konumundaki Falcao ile yolları ayırmak istiyor.

Öte yandan teknik direktör Fatih Terim’de Falcao’nun ayrılmasına onay verdiği biliniyor. Ancak Falcao’nun yüksek maaşı nedeniyle takım bulamadığı yazılıyordu. Son olarak Portekiz basını Falcao’nun menajerinin Braga ile görüşme yaptığını yazdı.

Ancak bu transferde Falcao’nun yıllık 5 milyon Euro olan maaşı kritik nokta olarak görülüyor. Galatasaray Falcao için bonservis istemese de, Braga’nın 5 milyon Euro maaş vermesi zor gözüküyor.


Son Güncelleme: 09.07.2021 17:48
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Anahtar Kelimeler:
BragaFalcao
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