Falcao için Atletico Madrid iddiası güçleniyor!

Galatasaray’ın geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı dünyaca ünlü forvet Radamel Falcao ile ilgili eleştiriler devam ederken beklenmedik bir iddia ile yönetim sevindi. Sürekli sakatlanan ve oynayamayan buna rağmen yüksek maaşı ile eleştirilerin odağında olan Falcao Atletico Madrid’in transfer listesinde yer alıyor.

Diego Costa’nın ayrılması sonrasında golcü arayışına başlayan Atletico Madrid, Galatasaray’da forma giyen Radamel Falcao’yu transfer listesine aldı.

Milik, Raul De Tomas, Moran ve Aspas listeye alındı

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Atletico Madrid ilk hedef olarak Napoli’de forma giyen Milik’i istese de 15 milyonluk teklifi kabul edilmediği takdirde gözünü Falcao’ya çevirecek açıklamaları yapıldı.

Ortaya atılan iddialara göre Costa’nın takımdan ayrılması üzerine yeni bir forvet arayışına başlayan Madrid ekibi listesine Milik, Tomas, Moran ve Aspas’ı aldı. Tomas’a 12 milyon Euro ile teklif götürmeyi düşünen Madrid ekibi transfer gerçekleşmezse Moran’a teklif götürecek.

Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simione’nin istenilen oyuncuları alamadığı takdirde Celta Vigo’da forma giyen Aspas’a yöneleceği açıklandı.

Son aday Falcao

Altenatif olarak birkaç forvet almak isteyen Madrid ekibi, 4 isimden birisini kadrosuna katmayı başarabilirse Falcao’ya teklif getireceği açıklandı. Sakatlıkları ile Galatasaray’da forma giyemeyen Falcao’nun Madrid ekibinde sadece altenatif olacağı belirtildi.