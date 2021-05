Fabrice N'Sakala'dan Emre Belözoğlu göndermesi

Geçtiğimiz sezon başında Aytemiz Alanyaspor’da gösterdiği başarıdan dolayı Beşiktaş’a transfer olan ve sezon boyunca tartışılan sol bek oyuncusu Fabrice N\'Sakala, sosyal medya hesabı üzerinden verdiği poz ile yeniden gündeme geldi.

Sezon başından beri yapmış olduğu transferlerden dolayı en çok konuşulan isimler arasındageliyor. Beşiktaş forması giyen sol bek Fabrice N\'Sakala, Emre Belözoğlu göndermesinde bulundu. N'Sakala, Emre Belözoğlu ile özdeşleşen Alo ben Emre abin pozu verdi.

Fabrice N\'Sakala, yapmış olduğu sosyal medya paylaşımının altına Alo kardeşim ben N'Sakala abin. Troyes, where it all began notunu düştü. Bu paylaşım sadece Beşiktaşlı futbolseverler tarafından değil, tüm Türkiye genelindeki sporseverler tarafından beğenildi.