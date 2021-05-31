Fabrice N'Sakala'dan Emre Belözoğlu göndermesi

Geçtiğimiz sezon başında Aytemiz Alanyaspor’da gösterdiği başarıdan dolayı Beşiktaş’a transfer olan ve sezon boyunca tartışılan sol bek oyuncusu Fabrice N\'Sakala, sosyal medya hesabı üzerinden verdiği poz ile yeniden gündeme geldi.
Fabrice N\'Sakala, yapmış olduğu sosyal medya paylaşımının altına Alo kardeşim ben N'Sakala abin. Troyes, where it all began notunu düştü. Bu paylaşım sadece Beşiktaşlı futbolseverler tarafından değil, tüm Türkiye genelindeki sporseverler tarafından beğenildi.
Son Güncelleme: 31.05.2021 19:09