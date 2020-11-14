F1 Türkiye yarışı bitti mi, iptal mi edildi, ertelendi mi? Kırmızı bayrak çekilmesi ne demek?

Seneler sonra İstanbul Park’ta gerçekleştirilen Formula 1 GP’sinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Bugün meydana gelen yağmur nedeniyle sıralama turlarını atamayan Formula 1 pilotları, görüş açısının ve yol tutuşunun azalması nedeniyle kırmızı bayrakla pistten alındı.

F1 Türkiye Yarışı İptal mi Oldu?

Antrenman turlarının atılmaya başlanmasından itibaren pilotlar pistin oldukça kaygan olduğunu ve lastiklerinden de istedikleri berimi alamadıklarını ifade etmişti. Nihayetinde yağan yağmur ile birlikte pilotlar kırmızı bayrak ile pistten alındı.

Yoğun yağış sebebiyle sıralama turunun durdurulması ardından yarışın iptal edilip edilmediği merak edilmeye başlandı. Elde edilen bilgilere göre yarışın akıbeti hava durumuna göre belli olacak.

Kırmızı Bayrak Ne Anlama Gelir?

Kırmızı bayrak Formula 1 yarışının durdurulduğu anlamına gelmektedir. Kaza yaşanması ardından pistte bir aracın kalması ya da yarışın devam etmesinin tehlike arz ettiği diğer durumlarda kırmızı bayrak çıkarılmaktadır. Pilotlar bu bayrakları gördüklerinde pite girmek zorundadırlar.