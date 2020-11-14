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F1 Türkiye yarışı bitti mi, iptal mi edildi, ertelendi mi? Kırmızı bayrak çekilmesi ne demek?

Seneler sonra Türkiye'de gerçekleştirilecek olan Formula 1 için heyecanlı bekleyiş sürerken bugün sıralama turlarının atıldığı sırada beklenmeyen bir gelişme yaşandı. Yoğun yağmur yağışıyla kaşrılaşan pilotlar kırmızı bayrak ile pisti terk ettiler...

14 Kasım 2020 Cumartesi 16:15
F1 Türkiye yarışı bitti mi, iptal mi edildi, ertelendi mi? Kırmızı bayrak çekilmesi ne demek?
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Seneler sonra İstanbul Park’ta gerçekleştirilen Formula 1 GP’sinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Bugün meydana gelen yağmur nedeniyle sıralama turlarını atamayan Formula 1 pilotları, görüş açısının ve yol tutuşunun azalması nedeniyle kırmızı bayrakla pistten alındı.


Antrenman turlarının atılmaya başlanmasından itibaren pilotlar pistin oldukça kaygan olduğunu ve lastiklerinden de istedikleri berimi alamadıklarını ifade etmişti. Nihayetinde yağan yağmur ile birlikte pilotlar kırmızı bayrak ile pistten alındı.

F1 Türkiye Yarışı İptal mi Oldu?

Yoğun yağış sebebiyle sıralama turunun durdurulması ardından yarışın iptal edilip edilmediği merak edilmeye başlandı. Elde edilen bilgilere göre yarışın akıbeti hava durumuna göre belli olacak.

Kırmızı Bayrak Ne Anlama Gelir?

Kırmızı bayrak Formula 1 yarışının durdurulduğu anlamına gelmektedir. Kaza yaşanması ardından pistte bir aracın kalması ya da yarışın devam etmesinin tehlike arz ettiği diğer durumlarda kırmızı bayrak çıkarılmaktadır. Pilotlar bu bayrakları gördüklerinde pite girmek zorundadırlar.



Son Güncelleme: 14.11.2020 16:15
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Anahtar Kelimeler:
Formula 1Türkiye Grand PrixKırmızı Bayrak
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