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F1 Portekiz GP 2021 yarışlar saat kaçta başlıyor, nasıl canlı izlenir?

Formula 1 heyecanı Portekiz'de yaşanacak! Formula 1 GP 2021 yarışlarının saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalın canlı olarak yayınlayacağı merak içerisinde araştırılmaya başlandı.

30 Nisan 2021 Cuma 17:43
F1 Portekiz GP 2021 yarışlar saat kaçta başlıyor, nasıl canlı izlenir?
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2021 F1'de Verstappen ile Hamilton arasında rekabet olacak. Bu hafta bu yarışta kazanacak olan pilotlar kim olacak? Ferrari, McLaren ve geri kalanların orta sıra mücadelesinde neler yaşanacak? Büyük yarış hafta sonu bizi bekliyor.

F1 Portekiz GP 2021 antrenman turları, sıralama turları ve yarış saat kaçta?

F1 Portekiz GP, Autodromo Intenacional do Alvarge pistinde yapılacak. 66 tur, 4.684 km uzunluğunda bir pistte gerçekleşecek.

Bu hafta sonu 23 Ekim Cuma günü bir antrenman turu ile başlayacak. Yarış 25 Ekim Pazar günü yapılacak.

1. Antrenman Turları 

30 Nisan Cuma,

TSİ 13.30

2. Antrenman Turları

30 Nisan Cuma,

TSİ 17.00

3. Antrenman Turları

1 Mayısıs Cumartesi,

TSİ 14.00

Sıralama Turları

1 Mayısıs Cumartesi,

TSİ 17.00

F1 Portekiz GP

2 Mayısıs Pazar,

TSİ 17.00

Cumadan pazara kadar; Antrenman turundan yarışlara kadar F1 hayranları yarış gününü bekliyor. Bu heyecan verici yarışa katılabileceğiniz birkaç yer var. S Sport, Türkiye'de F1 haklarına sahip olmaktadır. Bu hafta sonu 3. tur antrenmanı, eleme yarışları ve yarışlar S Sport 2'de yayınlanacak. Portekiz GP'nin canlı izleme seçenekleri aşağıdadır.

1. S Sport Plus

GP Portekiz F1’i  S Sport çevrimiçi ve mobil uygulamalar tarafından sağlanan bir içerik hizmeti olan S Sport Plus aracılığıyla tur ve yarışları izleyebilirsiniz. Ayrıca S Sport Plus geçen senenin birinci ve ikinci sıralama turunu Cuma günü yayınlayacak. Video istekleriyle çalışan bu uygulama, daha sonra kaçırdığınız oturumları izlemenize olanak tanır. İOS veya Android için S Sport Plus uygulamasını ücretsiz indirin ve ardından S Sport Plus abonelik seçeneklerinden birini seçin. S Sport Plus'a aylık ödeme 17,99 TL olup, yıllık ücret 159,99 TL'dir.

2. TV+

Turkcell TV+ platformu herkes için TV, full TV+ içeriği, evde TV+ aile paketleri ve evde TV+ ekstra paketi ile S Sport kanalına erişim sağlıyor. Ücretsiz iOS veya Android uygulamasını mobil cihazınıza yükleyerek ve ardından telefon numaranız ve şifrenizle uygulamaya giriş yaparak F1 GP'yi canlı izleyebilirsiniz.

S Sport 2, TV+ platformunun 78. kanalında yayınlanacak.

3. D-Smart GO

D-Smart’ın mobil içerik hizmeti D-Smart GO, müşterilerin S Sport  içeriğine erişmesine olanak tanır. D-Smart Mega paketini kullanan üyeler, cep telefonlarından, bilgisayarlarından ve tabletlerinden ücretsiz olarak D-Smart GO alabilirler. D-Smart abonesi olmayanlar da D-Smart GO Mega'ya aylık 29,9 TL'ye abone olarak spor kanallarına erişebilirler. D-Smart GO  iOS veya Android üzerinden ücretsiz olarak indirilebilir.

S Sport 2 D-Smart platformunda 79. Kanalda yayınlanmaktadır.

4. Tivibu Go

Türk Telekom Tivibu TV, Tivibu Go, S Sport'a kar amacı gütmeyen erişim sunmaktadır. Bunu yapmak için Tivibu Go Süper Paket üyesi olmalısınız. Tivibu Go Super Paket 12.90TL paketi her ay satışta. Ek olarak 5GB intenet paketi sağlanacaktır. Elbette, iOS veya Android uygulamasını da TivibuGo indirmeniz gerekecek.

S Sports 2, Tivibu platformunda 74. kanalda yayınlanacak.

5. Vodafone TV

Vodafone TV Platformu Vodafone TV; S Sport'u iOS ve Android cihazlarda, Apple TV'de ve akıllı TV'lerde izlenebilir. Full Vodafone TV paketi aylık 9,9 TL olarak sunuluyor. Ayrıca Vodafone aboneleri paketlerinde bulunan Vodafone TV'ye ücretsiz erişim hakkına sahiptir. Vodafone abonesiyseniz, bu ücretsiz servise erişiminiz olup olmadığını kontrol edin.

S Sport, Vodafone TV platformunda 12. Kanalda yayınlanmaktadır.

6. BluTV

Dijital yayın platformu BluTV, geçtiğimiz haftalarda bünyesine S Sport'u ekledi. Sonuç olarak, platform aboneleri bu kanalda canlı yayınları izleyebilir. F1 Portekiz GP yarışlarını intenet üzerinden veya bu platforma aylık 9,90 TL'ye BluTV iOS veya Android uygulamanızda abone olarak izleyebilirsiniz.

7. F1 TV Pro

Formula 1 yönetimi, F1 programını çevrimiçi olarak canlı yayınlıyor. F1 TV Pro adı verilen bu hizmet, iOS ve Android için web ve F1 TV uygulamaları aracılığıyla başlatılır. Aylık 7,99 avro veya yıllık 64,99 avro karşılığında tüm antrenman turunu, sıralama turu ve F1 yarışlarını çevrimiçi olarak görebilirsiniz. 7 günlük ücretsiz deneme vardır. F1 TV Pro'nun Türkçe versiyonu yok ama anlatımı kapatarak yarışın sesini dinleyebilirsiniz. Aynı zamanda dilediğiniz pilotun kamera kamerasına bağlanabilir ve oradan yarışı izleyebilirsiniz. Yarış zamanları da erişim paketine dahildir.

Dünya çapında F1 maçlarını yayınlayan tüm kanalların bir listesini  buradan bulabilirsiniz.

 




Son Güncelleme: 30.04.2021 17:43
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Anahtar Kelimeler:
Formula 1PortekizGpYarışKanal
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