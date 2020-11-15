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F1 İstanbul GP'yi hangi takım ve pilot kazandı?

F1 İstanbul GP’yi hangi takım ve pilot kazandı sorusu yanıtını buldu. 15 Kasım saat 13:10’de gerçekleşen yarış büyük bir heyecana sahne oldu.

15 Kasım 2020 Pazar 15:53
F1 İstanbul GP'yi hangi takım ve pilot kazandı?
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Formula 1 Türkiye Grand Prix’i nefesleri kesti. 13-15 Kasım tarihlerinde gerçekleşen yarışı kimin kazanacağı merak ediliyordu. 13 ve 14 Kasım tarihlerinde pilotlar sıralama turlarını gerçekleştirdi ve asıl yarış bugün yapıldı.

Yarışa en iyi dereceyi elde eden BWT Racing Point’in Kanadalı pilotu Lance Stroll pole pozisyonunda başladı. Kanadalı pilot kariyerinde ilk kez pole pozisyonunda bir yarışa başlamış oldu. İkinci sırada ise Aston Martin Red Bull Racing takımından Max Verstappen başladı. Yarış bugün 13:10’da başladı ve büyük bir heyecanı sahne oldu. Yarışın kazananı ise Lance Stroll oldu. Yarış sonucunda oluşan sıralama ise şu şekilde;

1 - Lance Stroll (Racing Point)

2 - Max Verstappen (Red Bull)

3 - Sergio Perez (Racing Point)


4 - Alex Albon (Red Bull)

5 - Daniel Ricciardo (Renault)

6 - Lewis Hamilton (Mercedes)

7 - Esteban Ocon (Renault)

8 - Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)

9 - Valtteri Bottas (Mercedes)

10 - Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)



Son Güncelleme: 15.11.2020 16:08
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Anahtar Kelimeler:
F1Yarış
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