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F1 İspanya GP 2021 nasıl canlı izlenir? F1 İspanya GP canlı izle

Her yıl düzenlenen formüle 1 yarışları 2021 yılında da hazırlıklarıyla yerini aldı. İspanya’da düzenlenecek olan bu yarış sevenleri tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Formüle 1 yarışına gidemeyenlerin merak ettiği konu ise canlı nerden izleyebiliriz oldu. İspanya da düzenlenen F1 hakkında merak edilenler haberimizde

07 Mayıs 2021 Cuma 15:36
F1 İspanya GP 2021 nasıl canlı izlenir? F1 İspanya GP canlı izle
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Koronavirüs nedeniyle geçen sene ertelenerek ağustos ayından Portekiz’de yapılan bu yarış 2021 yılında büyük hazırlıklar sonucunda İspanya da olacağı duyuruldu. Geçtiğimiz hafta sonunda Portekiz de düzenlenen yarışma gerçekleştirildikten sonra gözler diğer yarışları arama başladı. Sabırsızlıkla beklenen formüle 1 yarışması tur tur ayrılarak saat düzenlemesi yapıldı.

F1 İspanya GP 2021 antrenman turları, sıralama turları ve yarış saat kaçta?

2021 yılında formüle 1 yarışlarına ev sahipliği yapan ülke İspanya oldu. Barselona şehrine gerçekleştirilecek bu yarışlar heyecanları arttırarak sevenleri tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Yıllardır düzenlenen bu yarışlar ilk defa Avrupa’da düzenleneceğine de tanıklık ediliyor.

Antrenman turları 7 Mayıs Cuma günü başlarken asıl yarışma 9 Mayıs Pazar günü gerçekleşecektir. İşte antrenman saatleri;

 

1. Antrenman Turları 

7 Mayıs Cuma,

TSİ 12.30

2. Antrenman Turları

7 Mayıs Cuma,

TSİ 16.00

3. Antrenman Turları

8 Mayıs Cumartesi,

TSİ 13.00

Sıralama Turları

8 Mayıs Cumartesi,

TSİ 16.00

F1 İspanya GP

9 Mayıs Pazar,

TSİ 16.00

 

Formüle yarışı sevenlerin sabırsızlıkla beklediği gün yaklaştı. Cuma gününden Pazar gününe kadar yapılacak antrenman sonrası yarışlar başlayacaktır. Formüle tutkunları heyecan dolu yarışı televizyon ve intenet üzerinden takip edebilecektir.

Herkesin merakla beklediği yarışların Türkiye’de yayın hakkı verilen belli başlı kanallar mevcuttur. S Sport bu koşullarda yayınları ayarlamakta. Bu hafta sonu gerçekleştirilecek F1 yarışları ise S Sport2 kanalından izleyicilerle buluşacaktır. Merak edilen F1 İspanya GP canlı izlemek için belirlenenler şu şekilde;

1 S Sport Plus

Formüle yarışları kapsamında belirlenen antrenman turları da dahil olmak üzere bu kanal üzerinden F1 İspanya GP 2021 sezonunu takip edebilirsiniz. 2021 yılına özel olarak da bu kanal üzerinden yarışma canlı şekilde verilecektir. Geçtiğimiz yıllarda canlı verilmemesi halinde formüle sevenler büyük ilgi gösterdi. Durdurma özelliği ile de kaçırılan bölümleri geriye sararak izleme fırsatı sunuyor. Telefonlarınıza S Sport Plus’ı indirerek de kolaylıkla erişim sağlayabilirsiniz. Yıllık ve aylık olmak üzere iki seçenek dâhilinde abone olmanız gerekmekte. Aylık 17.99TL, yıllık ise 159.99TL’dir.

2 TV+

Bu uygulamayı telefonlarınıza İOS ve Android uygun programları ücretsiz  indirerek ulaşabilirsiniz. TV+, Full TV+, Evde TV+ Aile Paketi olarak istediğiniz şekilde abonelik işlemlerini yapabilirsiniz.

S Sport 2 TV+ platformunda Formule ! yarışları 78. Kanal içerisinden izleyicilerle buluşuyor.

3 D-Smart GO

Smart üzerinden S Sport kanalına ulaşmakta mümkün. D-Smart Mega paketi kullanan vatandaşlarımız telefonuna ücretsiz şekilde uygulamayı indirerek kullanabilir. Abonelik işlemlerinde belirtilen ücret aylık 29.9TL’dir. spor kanallarına erişmek smart tarafından da kolaylık sağlanıyor.

79. kanaldan S Sport kanalına ulaşılabilir.

4 Tivibu Go

Tivibu Go aboneleri kolaylıkla S Sport kanalına erişimi kolaylaştırıyor. Abone olmayanlar ise aylık 12.9TL ücret karşılığında bu pakete sahip olabilir. Abone işlemi gerçekleştirenlere de 5 GB intenet hediye ediliyor. Telefonunuza gerekli uygulamaları indirerek izlemenin keyfini çıkarabilirsiniz.

74. kanal üzerinden S Sport 2 erişim sağlanıyor.

5 Vodafone TV

Vodafone tarafından sunulan TV kolaylığı üzerinden S Sport  kanalına ulaşmak da mümkün. Ay da 9.99 TL karşıığında paket satın alınarak faydalanabiliyorsunuz. Telefona gerekli uygulamalar indirilerek ücretsiz izleme keyfi yapabilirsiniz.

12. kanal üzerinden S Sport 2 kanalından izleme yapabilirsiniz.

6 BluTV

İçerikleri ile sevilen dijital platform olan BluTV bünyesine spor severler için S Sport kanalını dahil etti. Aylık 9.90 TL ile içeriklerden ve spor keyfi yapmak artık çok kolay. Telefona indirilen uygulamalar sayesinde formüle yarışları izlemek artık mümkün.

​7 

F1 TV Pro

Abone olmak isteyenler için aylık 7.99 avro veya yıllık 64.99 avro karşılığında bu uygulamadan yararlanılabilecek. Bu paketlerden yararlanmak isteyenlere de ilk bir hafta ücretsiz deneme fırsatı sunuluyor. Yabancı kanal olarak bilinen uygulamada Türkçe seslendirme mevcut değil. Formüle 1 yarışlarını rahatlıkla izleyebilirsiniz.

Sunulan fırsatlar kapsamında canlı bir şekilde yarışları izlemek artık çok kolay. Formüle sevenlerin heyecanla beklediği yarışlar 9 Mayıs Pazar günü başlıyor.




Son Güncelleme: 07.05.2021 15:36
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Anahtar Kelimeler:
YarışFormüleKanal
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