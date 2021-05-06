F1 İspanya GP 2021: 7 Mayıs Cuma saat kaçta başlayacak? Formula 1 yarışı nasıl canlı izlenir?

Formula 1 2021 sezonu başlaması ile F1 severler araştırmalarına devam ederken takvimde yer alan İspanya GP merak ediliyor. Formula 1’in değişmeyen ve her sene yapılan İspanya GP Barselona’da bulunmaktadır. Piste pek çok kişi Katalonya pisti adını verirken F1 İspanya GP’nin ne zaman olduğunu araştırmaya başladı.

F1 İspanya GP ne zaman?

1. Antrenman Turları

7 Mayıs Cuma,

TSİ 12.30

2. Antrenman Turları

7 Mayıs Cuma,

TSİ 16.00

3. Antrenman Turları

8 Mayıs Cumartesi,

TSİ 13.00

Sıralama Turları

8 Mayıs Cumartesi,

TSİ 16.00

F1 İspanya GP

9 Mayıs Pazar,

TSİ 16.00

Cuma günü başlayarak Pazar gününe kadar devam edecek olan F1 İspanya GP Türkiye’de hangi kanallarda naklen yayınlanacak araştırmaları devam ederken F1 İspanya GP’sini yayınlayacak kanallar yayın akışlarını paylaşmaları sonrasında merak ediliyor. F1’in Türkiye’de ki yayın haklarının sahibi S Sport’tadır. Bu nedenle S Sport 2 F1 İspanya GP’sini naklen yayınlayacaktır. Ayrıca;

S Sport Plus

S Sport tarafından yayınlanan F1, uygulamalar ve mobil üzerinden takip edilebilirken S Sport 2 ekranlarına ek olarak S Sport Plus ekranlarında da yayınlanacak. S Sport Plus aylık aboneliği 17,99 TL olarak belirlenirken yıllık üyelik 159,99 TL’dir.

TV+

Turkcell tarafından geliştirilen TV+’nin paketleri olan Full TV+, Evde TV+, Aile TV+, paketlerinden birisine sahip olan kişiler S Sport kanallarına erişim sağlayabilmektedir. Bu nedenle Turkcell TV+ paketlerinden birisine sahip olan kişiler F1’i izleyebilir.

D – Smart GO

D – Smart’ın mobil içeriği olan GO, içerisinde S Sport’u barındırması nedeniyle F1 izlemeye olanak sağlamaktadır. Ücretsiz olarak mobil, tablet ve bilgisayardan erişim sağlanabilen D-Smart GO’nun aylık ücreti 29,9 TL’dir.

Tivibu Go

Türk Telekom tarafından geliştirilen ve satışı yapılan Tivibu ­Go içerisinde S Sport kanallarını bulundurması nedeniyle altenatif olarak F1’in izlenmesine olanak sağlar. Tivibu Go süper paketi aylık olarak 12,90 TL fiyatlandırması ile dikkat çekerken aynı zamanda 5 GB hediye paketi hediyesi bulunmaktadır.

Vodafone TV

Vodafone’nin televizyon platformu olan Vadafone TV’de S Sport ile anlaşması ile altenatif izleme sunmaktadır. Aylık 9,9 TL olarak satışa sunulan Vodafone TV sahipleri F1’i izleyebilir.

Blu TV

Dijital yayın yapan Blue TV’de F1 yayınlarına olanak sağlamaktadır. Aylık 9,90 TL olan Blu TV telefon, tablet ve bilgisayardan kullanım desteği sağlamaktadır.

F1 Tv Pro

Formula 1’in resmi kanalı olan F1’in tüm yarışları yayınladığı kanalıdır. Yurtdışı kaynakları nedeniyle ödemeleri Euro şeklinde olan F1 TV Pro’nun ayrılık 7,99 Euro ödemesi olduğu gibi yıllık 64,99 Euro fiyatı bulunmaktadır. 7 gün ücretsiz deneme imkanı sunan F1 TV Pro Türkçe anlatımı olmaması ile dezavantajlı olsa da yüksek kalite görüntü desteği sağlarken ek ücret karşılığında telsiz konuşmalarını müşterilerine sunmaktadır.