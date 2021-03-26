F1 Bahreyn GP canlı izle : F1 Bahreyn GP 2021 yarışı saat kaçta, nasıl canlı izlenir?

Formula 1 yarışlarının 2021 sezonu bugün başlayacak. Sezonun ilk yarışı Ortadoğu’da olacak. Bahreyn’de gerçekleşecek yarış için ilk olarak ısınma turları ve sıralama turları yapılacak. Yarışın ilk şekli sıralama turunda belli olacak. Pazar günü ise yeni sezonun ilk kazananı belli olacak. Lewi Hamilton bu pistteki son yarışın kazananıydı. Lewis Hamilton gene iddialı bir başlangıç yapmak istiyor.
Yarış takvimi
1.antreman turları 26 Mart Cuma günü saat 14:30’da yapılacak.
2.antreman turları 26 Mart Cuma saat 18:00’da yapılacak.
3.antreman turları 27 Mart Cumartesi saat 15:00’da yapılacak.
Sıralama turları ise 27 Mart Cumartesi günü Saat 18:00’da gerçekleşecek.
Sezonun ilk yarışı F1 Bahreyn GP, 28 Mart Pazar günü saat 18:00’da.
Sezonun ilk açılış ,antreman ve sıralama yarışları S Sport’ta ekranlara gelecek.
F1 pilot sıralaması
Lewis Hamilton - Mercedes
Valeri Bottas - Mercedes
Max Verstappen - Red Bull Racing
Sergio Perez - Red Bull Racing
Lando Norris - McLaren
Daniel Ricciardo - McLaren
Lance Stroll - Aston Martin
Sebastian Vettel - Aston Martin
Esteban Ocon - Alpine
Fenando Alonso - Alpine
Charlles Leclerc - Ferrari
Pierre Gasly - AlphaTauri
Yiki Tsunoda - Alpha Tauri
Kimi Raikkönen - Alfa Romeo Racing
Antonio Giovinazzi - Alfa Romeo Racing
Mick Schumacher - Haas F1 Team
Mikita Mazepin - Haas F1 Team
George Russel - Williams
Nicholas Latifi – Williams
F1 Marka Sıralaması
Mercedes
Red Bull Racing
McLaren
Aston Martin
Alpine
Ferrari
AlphaTauri
Alfa Romeo Racing
Haas F1 Team
Williams