F1 Bahreyn GP canlı izle : F1 Bahreyn GP 2021 yarışı saat kaçta, nasıl canlı izlenir?

Formula 1 yarışlarının 2021 sezonu bugün başlayacak. Sezonun ilk yarışı Ortadoğu’da olacak. Bahreyn’de gerçekleşecek yarış için ilk olarak ısınma turları ve sıralama turları yapılacak. Yarışın ilk şekli sıralama turunda belli olacak. Pazar günü ise yeni sezonun ilk kazananı belli olacak. Lewi Hamilton bu pistteki son yarışın kazananıydı. Lewis Hamilton gene iddialı bir başlangıç yapmak istiyor.

Yarış takvimi

1.antreman turları 26 Mart Cuma günü saat 14:30’da yapılacak.

2.antreman turları 26 Mart Cuma saat 18:00’da yapılacak.

3.antreman turları 27 Mart Cumartesi saat 15:00’da yapılacak.

Sıralama turları ise 27 Mart Cumartesi günü Saat 18:00’da gerçekleşecek.

Sezonun ilk yarışı F1 Bahreyn GP, 28 Mart Pazar günü saat 18:00’da.

Sezonun ilk açılış ,antreman ve sıralama yarışları S Sport’ta ekranlara gelecek.

F1 pilot sıralaması

Lewis Hamilton - Mercedes

Valeri Bottas - Mercedes

Max Verstappen - Red Bull Racing

Sergio Perez - Red Bull Racing

Lando Norris - McLaren

Daniel Ricciardo - McLaren

Lance Stroll - Aston Martin

Sebastian Vettel - Aston Martin

Esteban Ocon - Alpine

Fenando Alonso - Alpine

Charlles Leclerc - Ferrari

Carlos Sainz - Ferrari

Pierre Gasly - AlphaTauri

Yiki Tsunoda - Alpha Tauri

Kimi Raikkönen - Alfa Romeo Racing

Antonio Giovinazzi - Alfa Romeo Racing

Mick Schumacher - Haas F1 Team

Mikita Mazepin - Haas F1 Team

George Russel - Williams

Nicholas Latifi – Williams

F1 Marka Sıralaması

Mercedes

Red Bull Racing

McLaren

Aston Martin

Alpine

Ferrari

AlphaTauri

Alfa Romeo Racing

Haas F1 Team

Williams