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F1 Azerbaycan GP saat kaçta, hangi kanalda CANLI yayınlanıyor?

Formula 1’de sezonun 6. yarışı, Azerbaycan’ın başkenti olan Bakü’de düzenlenecek. Yarış tutkunları, yarış öncesinde F1 Azerbaycan GP’nin saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Peki F1 Azerbaycan GP ne zaman? Hangi kanalda canlı olarak izlenebilecek? İşte detaylar…

06 Haziran 2021 Pazar 16:42
F1 Azerbaycan GP saat kaçta, hangi kanalda CANLI yayınlanıyor?
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Formula F1 yarışları tüm hızıyla devam ediyor. Birçok kişinin heyecanla beklediği F1 Azerbaycan Grand Prix, Bakü’de yapılacak. 

Formula 1Azerbaycan GP ne zaman?

Bu sene 2. kere F1 takvimine eklenen Azerbaycan Bakü Grand Prix’i 6 Haziran Pazar günü saat 15.00’de yayınlanacak.

F1 Azerbaycan GP hangi kanalda yayınlanacak?

Yarış, Ssport Plus ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Formula 1 2021 takvimi

9 Mayıs İspanya GP

23 Mayıs Monako

6 Haziran Bakü

13 Haziran Montreal

27 Haziran Paul Ricard

4 Temmuz Red Bull Ring

18 Temmuz Silverstone 

1 Ağustos Hungaroring

Tatilden sonra 29 Ağustos Francorchamps ile yeniden başlayan yarışlar, beklenenin aksine İtalya GP değil, Hollanda GP olarak yapılacak. Yarışlar şu şekilde devam edecek:

5 Eylül Zandvoort

12 Eylül Monza

26 Eylül Sochi

3 Ekim Singapur

10 Ekim Suzuka

24 Ekim ABD GP

31 Ekim Meksika olarak gerçekleşecek.

14 Kasım'daki Brezilya Grand Prix'si Interlagos'ta yapılacak.

 28 Kasım 2021 tarihinde ise ilk kez Suudi Arabistan'daki yeni Cidde Pisti'ne gidilecek.

F1 takvimi 5 Aralık'ta yapılacak olan Abu Dabi GP ile sona erecek.


Son Güncelleme: 06.06.2021 16:42
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Anahtar Kelimeler:
Formula 1Formula 1 BaküAzerbaycan GP
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