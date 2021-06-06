F1 Azerbaycan GP saat kaçta, hangi kanalda CANLI yayınlanıyor?

Formula F1 yarışları tüm hızıyla devam ediyor. Birçok kişinin heyecanla beklediği F1 Azerbaycan Grand Prix, Bakü’de yapılacak.
Formula 1Azerbaycan GP ne zaman?
Bu sene 2. kere F1 takvimine eklenen Azerbaycan Bakü Grand Prix’i 6 Haziran Pazar günü saat 15.00’de yayınlanacak.
F1 Azerbaycan GP hangi kanalda yayınlanacak?
Yarış, Ssport Plus ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.
Formula 1 2021 takvimi
9 Mayıs İspanya GP
23 Mayıs Monako
6 Haziran Bakü
13 Haziran Montreal
27 Haziran Paul Ricard
4 Temmuz Red Bull Ring
18 Temmuz Silverstone
Tatilden sonra 29 Ağustos Francorchamps ile yeniden başlayan yarışlar, beklenenin aksine İtalya GP değil, Hollanda GP olarak yapılacak. Yarışlar şu şekilde devam edecek:
5 Eylül Zandvoort
12 Eylül Monza
26 Eylül Sochi
3 Ekim Singapur
10 Ekim Suzuka
24 Ekim ABD GP
31 Ekim Meksika olarak gerçekleşecek.
14 Kasım'daki Brezilya Grand Prix'si Interlagos'ta yapılacak.
28 Kasım 2021 tarihinde ise ilk kez Suudi Arabistan'daki yeni Cidde Pisti'ne gidilecek.
F1 takvimi 5 Aralık'ta yapılacak olan Abu Dabi GP ile sona erecek.