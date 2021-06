F1 Azerbaycan GP 2021 Canlı izle - F1 Azerbaycan GP hangi gün, saat kaçta? F1 Azerbaycan GP canlı yayınlayan kanallar

Formula 1 organizasyonu, koronavirüs pandemisi nedeniyle geçen sene Azerbaycan’da düzenlenememişti. Son yıllarda organizasyonun en çekişmeli mücadelelerine sahne olan Bakü, bir seneden sonra tekrar F1’e geri döndü.

Cadde yarışı olarak bilinen Bakü GP, keskin virajları ile pilotları oldukça zorlayan yarış pistlerinden birisi. Virajlarda üstün bir performans gösteren Verstappen ve Hamilton, yarış severlere çok heyecanlı bir yarış vadedeceğe benziyor.

İzleyenler Cuma günü yayınlanacak yarışın hangi kanal ve platformlarda canlı gösterileceğini merak ediyor. S Sport, S Sport Plus, Turkcell TV Plus, D-Smart Go, Tivibu Go, Vodafone TV, Blu TV ve F1 TV Pro kanalları F1’i canlı olarak yarış severler ile buluşturacak.

Azerbaycan GP’i 4 Haziran Cuma günü TSİ 11.30 yapılacak olan antreman turları ile başlayacak ve 6 Haziran Pazar günü TSİ 15.00’de yapılacak asıl yarış ile sona erecek.