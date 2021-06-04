İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına DSÖ'den acil kullanım onayı verildi!
Son Dakika
Türkiye'de de kullanılan CoronaVac aşısına...
Mısırlı milyarder sevgiliden Şeyma Subaşı'na romantik evlenme teklifi!
Mısırlı milyarder sevgiliden Şeyma Subaşı'na...

F1 Azerbaycan GP 2021 Canlı izle - F1 Azerbaycan GP hangi gün, saat kaçta? F1 Azerbaycan GP canlı yayınlayan kanallar

Dünyanın en heyecanlı yarış organizasyonu F1, Azerbaycan 2021 Grand Prix ile izleyicileri yine heyecan içine sokacak. Peki yarış saat kaçta, nasıl canlı izlenir? Yanıtları haberimizde…

04 Haziran 2021 Cuma 17:28
F1 Azerbaycan GP 2021 Canlı izle - F1 Azerbaycan GP hangi gün, saat kaçta? F1 Azerbaycan GP canlı yayınlayan kanallar
Takip Et:

Formula 1 organizasyonu, koronavirüs pandemisi nedeniyle geçen sene Azerbaycan’da düzenlenememişti. Son yıllarda organizasyonun en çekişmeli mücadelelerine sahne olan Bakü, bir seneden sonra tekrar F1’e geri döndü.

Cadde yarışı olarak bilinen Bakü GP, keskin virajları ile pilotları oldukça zorlayan yarış pistlerinden birisi. Virajlarda üstün bir performans gösteren Verstappen ve Hamilton, yarış severlere çok heyecanlı bir yarış vadedeceğe benziyor.

İzleyenler Cuma günü yayınlanacak yarışın hangi kanal ve platformlarda canlı gösterileceğini merak ediyor. S Sport, S Sport Plus, Turkcell TV Plus, D-Smart Go, Tivibu Go, Vodafone TV, Blu TV ve F1 TV Pro kanalları F1 Azerbaycan GP’i canlı olarak yarış severler ile buluşturacak.

Azerbaycan GP’i 4 Haziran Cuma günü TSİ 11.30 yapılacak olan antreman turları ile başlayacak ve 6 Haziran Pazar günü TSİ 15.00’de yapılacak asıl yarış ile sona erecek.

 


Son Güncelleme: 04.06.2021 17:28
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
F1Azerbaycan GP
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye-Moldova maçı TRT Spor canlı yayın izle 3 Haziran 2021
Türkiye-Moldova maçı TRT Spor canlı yayın izle 3 Haziran 2021
Türkiye - Moldova hangi kanalda, şifresiz mi?
Türkiye - Moldova hangi kanalda, şifresiz mi?
EURO 2020 ne zaman başlıyor? Türkiye'nin maçları ne zaman?
EURO 2020 ne zaman başlıyor? Türkiye'nin maçları ne zaman?
Türkiye Moldova maçı Türkiye muhtemel 11’leri
Türkiye Moldova maçı Türkiye muhtemel 11’leri
TFF 2021 Transfer sezonu ne zaman başlıyor? TFF transfer sezonu başlangıç tarihi
TFF 2021 Transfer sezonu ne zaman başlıyor? TFF transfer sezonu başlangıç tarihi
Süper Lig takım sayısı düşecek mi, kaç takım olacak?
Süper Lig takım sayısı düşecek mi, kaç takım olacak?

Popüler Haberler

Arka Sokaklar 592. bölüm Kanal D canlı izle – 4 Haziran 2021 Cuma tek parça Arka Sokaklar yeni son bölüm izle
F1 Azerbaycan GP 2021 Canlı izle - F1 Azerbaycan GP hangi gün, saat kaçta? F1 Azerbaycan GP canlı yayınlayan kanallar
Oyuncu Emrah Ben kimdir?
Rapor parası başvuruları nasıl yapılır? Rapor parası hangi tarihler arasında yatar?
Nihan Ünsal kimdir, kaç yaşında?
Doğal gaz metreküp fiyatı ne kadar? Bir metreküp doğal gaz fiyatı ne kadar? 1 metreküp doğal gaz kaç lira? 1 metreküp doğal gaz kaç dolara eşit?
Okullarda eğitim ne zaman normale dönecek? Okullar ne zaman 5 gün olacak?
TRT 1 4 Haziran 2021 Cuma günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Kanuni Sondaj Gemisi kaç metre, özellikleri nelerdir? Kanuni Sondaj Gemisi nerede çalışmalar yapıyor?
İŞKUR 4 Haziran 2021 Cuma tarihli güncel personel alım haberleri! İşkur personel alım başvuru şartları ve başvuru adresi
Bir Zamanlar Çukurova Fikret Fekeli kimdir? Gerçek adı ne? Furkan Palalı oynadığı diziler
Seksenler dizisindeki Gülden karakteri kimdir? Ayşe Tolga nereli, yaşı kaç?
TV yayın akışı 29 Mayıs 2021 Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
Beni Bırakma 619.bölüm fragmanı ve 3 Haziran 2021 Perşembe özeti ATV
Bu akşam hangi diziler var? 30 Mayıs 2021 Pazar Bugün hangi kanalda hangi dizi var? TV yayın akışı tam liste
Konuşanlar 24. bölüm konuşanları Zeyneb, Yunus, Volkan, Yelda ve Esat kimdir, instagram hesapları ne?
Arka Sokaklar Tekin diziden ayrılıyor mu? Arka Sokaklar'dan Onur Bay ayrılıyor mu?
2021 yılı karneleri ne zaman erişime açılacak?
Spotify Sadece Sen nedir, nasıl kullanılır? Spotify yıldız haritasına nasıl bakılır? Spotify Blend ne demek?
2021 Kenya asgari ücret ne kadar?
Star TV Kağıt Ev final mi yapacak? Kağıt Ev final bölümü ne zaman, neden final yapıyor?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.