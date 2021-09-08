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Exxen Uefa ve Şampiyonlar ligi maç fiyatları - Exxen spor paketi fiyatları reklamlı - reklamsız

Dijital yayın platformu Exxen, kendini geliştirmeye devam ediyor. Avrupa Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi’nin yayın haklarına sahip olan Exxen, futbolseverlere güzel bir fırsat sunuyor. Exxen üzerinden maçları izlemek isteyen kullanıcılar için ise maçlı tarife geçerli oluyor. Peki Exxen aracılığıyla maçları izlemek isteyen aboneler ne kadar ücret ödeyecek? İşte Exxen güncel spor paketi ücretleri…

08 Eylül 2021 Çarşamba 23:37
Exxen Uefa ve Şampiyonlar ligi maç fiyatları - Exxen spor paketi fiyatları reklamlı - reklamsız
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Acun Ilıcalı’nın kurduğu dijital video ve eğlence platformu Exxen, yeni içeriklerle kullanıcıların beğenisini topluyor. Avrupa Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi’nin yayın haklarını bulunduran Exxen, futbolseverlerin ilgisini çekmeyi başarmıştı. Bunun üzerine maçları yakından takip etmek isteyen kullanıcılar, Exxen maçlı tarife paketlerini araştırmaya başladı. Exxen, bugün yaptığı açıklamada güncel tarife fiyatlarını duyurdu.

Tarifeye ek 24,90 TL

Avrupa Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi’ni izleme imkanı sunan Exxen, bu maçları kapsayan bir spor paketi oluşturdu. Kullanicilar bu maçları ek pakete ilave olarak 24,90 TL ile izleyebilecek. Yani futbolseverler bu maçları Exxen+spor paketi+ taahhütlü olmak şartıyla 34,80 kuruş ödeyerek izleyebilecek. Bu tarifeyi satın alan kullanıcılar reklamlı olarak izleme imkanına sahip iken, reklamsız izlemek isteyen aboneler aylık 44,80 kuruş ödeme yaparak bu pakete sahip olacak.


Son Güncelleme: 08.09.2021 23:37
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Exxen Güncel ücretlerExxen Maç TarifelerExxen Spor Paketleri
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