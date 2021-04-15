EXXEN Süper Lig yayın haklarını alacak mı? EXXEN'da Süper Lig maçları yayınlanacak mı?

Hürser Tekinoktay, Acun Ilıcalı ile Süper Lig ve TFF 1. lig’in yayın hakları üzerine yapılacak olan ihaleye yönelik bir iddiada bulundu. Peki Exxen kullanıcıları maçları bu platformdan izleyebilecek mi?

Exxen’de Süper Lig yayınlanacak mı?

Bir dönem Beşiktaş Spor Kulübünde başkan adaylığında bulunan Hürser Tekinoktay, Acun Ilıcalı ile Süper Lig ve TFF 1. lig’in yayın hakları üzerine yapılacak olan ihaleye gireceğini ifade etti. Hüseyin Tekinoktay, yeni sezon öncesi gerçekleştirilen yayın ihale komisyonuna Kulüpler Birliği Vakfı ve Beşiktaş Spor Kulübü başkanı Ahmet Nur Çebi'nin katılmamasını eleştirdi.

Başkan neden komüsyonda yer almıyor?

Sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Tekinoktay, "İhale komisyonu, kulüpler birliği ve ilgililere; 1-Kulüpler Birliği Başkanı neden ihale komisyonunda yok? 2-İhaleye TV8 veya EXXEN girecek mi ? 3-ODTÜ ne öğrendiniz ?" dedi.

Tekinoktay, TFF futbol ihale komisyonunu açıklamış ve yeni yayın ihalesi için oluşturulmuş olan komisyonda, Kulüpler Birliği Vakfı'nı temsilen Fenerbahçe başkanı Ali Koç, Kasımpaşa yönetim kurul üyesi Fatih Saraç, Başakşehir başkanı Göksel Gümüşdağ ve Göztepe Kulübü başkanı Mehmet Sepil’in bulunduğunu belirtti.