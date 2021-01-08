İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hadise'nin makyajsız hali, görenleri şaşkına çevirdi
Hadise'nin makyajsız hali, görenleri şaşkına...
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli oldu! Adli Tıp Kurumundan rapor geldi
Aleyna Çakır'ın ölüm nedeni belli...
Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil
Son Dakika
Dünya hiç olmadığı kadar hızlı...
Irak Hükümeti, Trump hakkında yakalama kararı verdi!
Son Dakika
Irak Hükümeti, Trump hakkında yakalama...

EuroLegaue'in 18. haftasında Barcelona evinde Valencia'yı 89-72 yendi

EuroLegaue 18. haftada karşı karşıya gelen iki İspanyol ekipten galip ayrılan taraf Barcelona oldu. Barcelona'lı oyuncu Alex Abrines 16 sayılık bir istatistik yakalayarak galibiyetin mimarlarından oldu.

08 Ocak 2021 Cuma 02:02
EuroLegaue'in 18. haftasında Barcelona evinde Valencia'yı 89-72 yendi
Takip Et:

EuroLegaue’de iki İspanyol devinin mücadelesinde galip gelen taraf Barcelona oldu.

Turkish Airlines EuroLeague 18. haftada Barcelona kendi evinde Valencia‘yı ağırladı. Zorlu mücadeleden Barcelona ikinci yarıda üstün performans sergileyerek 89-72 kazanan taraf oldu.

Bu sonuçla Barcelona 12. galibiyetine uzanırken Valencia 8. mağlubiyetini yaşamış oldu.

Barcelona ekibinde Alex Abrines 16, Corry Higgins ve Adam Hanga 13 sayı ile galibiyetin mimarları oldu.

Valencia ekibindeyse Şouis Labeyrie 17 sayı ile karşılaşmadan ayrılırken Joan Sastre 13 sayı ile oynadı.

Çeyrek skorları:

1. çeyrek: 18-12

2. çeyrek: 38-33

3. çeyrek: 67-54

4. çeyrek: 89-72

 



Son Güncelleme: 08.01.2021 02:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
EuroLeagueBarcelonaValencia
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaşlı milli futbolcu Oğuzhan Özyakup oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile nişanlandı!
Beşiktaşlı milli futbolcu Oğuzhan Özyakup oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile nişanlandı!
Rusya ekipleri Ozan Tufan için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı!
Rusya ekipleri Ozan Tufan için Fenerbahçe'nin kapısını çaldı!
Brahim Darri BB Erzurumspor ile anlaştı!
Brahim Darri BB Erzurumspor ile anlaştı!
Epic Games değeri 280 TL olan oyunu ücretsiz dağıtacak!
Epic Games değeri 280 TL olan oyunu ücretsiz dağıtacak!
Süper Lig 18. Hafta hakemleri açıklandı!
Süper Lig 18. Hafta hakemleri açıklandı!
Fenerbahçe, Kadıköy'de Alanyaspor'u mağlup etti
Fenerbahçe, Kadıköy'de Alanyaspor'u mağlup etti

Popüler Haberler

Bankaların 6 ay ödemesiz bisiklet kredisi
Ayak bileği burkulması nedir? Ayak bileği burkulması nasıl geçer?
MEB İOKBS bursluluk sınavı kazanların kartları ne zaman ve hangi bankadan verilecek?
İşsizlik ödeneği için hangi belgeler gerekli? İşsizlik maaş başvurusunda istenilen belgeler
TV'de bugün hangi maçlar var? 8 Ocak 2021 Cuma Canlı futbol maç programı
Grip aşısı işe yarıyor mu? Grip aşısı kimlere yapılır?
Banka konut kredisi faiz oranları ve vadeye göre taksit ve geri ödeme tutarları
Green Card başvurusu nasıl ve ne zaman yapılıyor? 2021 Green Card başvuru evrakları nelerdir?
2020-2021 üniversitelerin eğitim öğretim yılı ikinci öğretim harç ücretleri ne kadardır? YÖK üniversite 2. öğretim harç ücretleri
Kimlik numarası ile ehliyet sorgulama işlemi nasıl yapılır? 2021
İSMEK ne zaman personel alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı yapacak? İSMEK insan kaynakları iş ilanları
Hafta içi ve hafta sonu yeni koronavirüs tedbirleri market çalışma saatleri
Ogeday Yeniden Survivor’da Yarışacak! Ogeday Girişken Kimdir? Ogeday Hakkında Bilgiler
TEB'den düşük faizli konut kredisi kampanyası, yüzde 1.29 faizle kredi kullanımı!
E-devlet, Kaymakamlık, Belediye ve Valilik kurumlarına maddi yardım ve gıda yardım başvurusu
Milangaz tüp tutarları ne kadar? 2021 Boylarına göre tüp fiyatları
Akıncı yeni bölümleri ve bölüm tekrarları ne zaman, hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor?
Trt Eba Tv ders tekrar saatleri 8 Ocak 2021 Cuma
Hafta sonu 9 Ocak 2021 Cumartesi açık noter var mı? 9 Ocak 2021 Cumartesi günü nöbetçi noterler açık mı?
Son Yaz dizisi tekrarları ve yeni bölüm hangi gün, saat kaçta hangi kanalda yayınlanıyor?
MSÜ Hava Harp Okulu öğrenci alımı şartları nelerdir? 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.