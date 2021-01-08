EuroLegaue'in 18. haftasında Barcelona evinde Valencia'yı 89-72 yendi

EuroLegaue’de iki İspanyol devinin mücadelesinde galip gelen taraf Barcelona oldu.
Turkish Airlines EuroLeague 18. haftada Barcelona kendi evinde Valencia‘yı ağırladı. Zorlu mücadeleden Barcelona ikinci yarıda üstün performans sergileyerek 89-72 kazanan taraf oldu.
Bu sonuçla Barcelona 12. galibiyetine uzanırken Valencia 8. mağlubiyetini yaşamış oldu.
Barcelona ekibinde Alex Abrines 16, Corry Higgins ve Adam Hanga 13 sayı ile galibiyetin mimarları oldu.
Çeyrek skorları:
1. çeyrek: 18-12
2. çeyrek: 38-33
3. çeyrek: 67-54
4. çeyrek: 89-72
Son Güncelleme: 08.01.2021 02:02