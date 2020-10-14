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Euroleague’de Koronavirüs krizi! ASVEL-Kızılyıldız maçı ertelendi

THY Euroleague'de Koronavirüs nedeniyle bazı maçlar iptal edilmeye devam ediliyor. Son olarak ASVEL ile Kızılyıldız karşılaşması ev sahibi ekibin bazı oyuncularının Koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle ertelendi.

14 Ekim 2020 Çarşamba 21:20
Euroleague’de Koronavirüs krizi! ASVEL-Kızılyıldız maçı ertelendi
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THY Euroleague’de Koronavirüs nedeniyle bir maç daha ertelendi. Euroleague’nin 4. haftasında oynanması planlanan ASVELKızılyıldız karşılaşması iptal edildi. ASVEL, Covid – 19 testlerinde pek çok oyuncunun pozitif çıktığını açıklamıştı. ASVEL’deki pozitif sayısı fazla olunca Kızılyıldız maçı için gereken 8 kişilik maç kadrosu tamamlanamadı. Bu nedenle Euroleague yönetimi maçı iptal etti.


Bunun yanında ASVEL ile Panathinaikos müsabakası da çok fazla pozitif oyuncu olması nedeniyle iptal edilmişti.

Karşılaşmanın iptal edilmesi üzerine Kızılyıldız takımından açıklama yapıldı. ASVEL maçının sağlık sorunları nedeniyle iptal edildiğine değinilen açıklamada, oyuncuların ve teknik ekibin sağlığı için böyle bir karar alındığı belirtildi.

 



Son Güncelleme: 14.10.2020 21:20
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Anahtar Kelimeler:
ASVELKızılyıldızTHY Euroleague
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