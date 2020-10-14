Euroleague’de Koronavirüs krizi! ASVEL-Kızılyıldız maçı ertelendi

THY Euroleague’de Koronavirüs nedeniyle bir maç daha ertelendi. Euroleague’nin 4. haftasında oynanması planlanan ASVEL – Kızılyıldız karşılaşması iptal edildi. ASVEL, Covid – 19 testlerinde pek çok oyuncunun pozitif çıktığını açıklamıştı. ASVEL’deki pozitif sayısı fazla olunca Kızılyıldız maçı için gereken 8 kişilik maç kadrosu tamamlanamadı. Bu nedenle Euroleague yönetimi maçı iptal etti.

Bunun yanında ASVEL ile Panathinaikos müsabakası da çok fazla pozitif oyuncu olması nedeniyle iptal edilmişti.

Karşılaşmanın iptal edilmesi üzerine Kızılyıldız takımından açıklama yapıldı. ASVEL maçının sağlık sorunları nedeniyle iptal edildiğine değinilen açıklamada, oyuncuların ve teknik ekibin sağlığı için böyle bir karar alındığı belirtildi.