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Euroleague'de heyecan devam ediyor! Asvel Villeurbanne - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanal yayınlanacak, saat kaçta başlayacak?

THY Euroleague karşılaşmasında bugün Asvel Villeurbanne - Fenerbahçe Beko maçı mücadelesiyle basketbol heyecanı hız kesmeden sürüyor. Basketbol tutkunları Asvel Villeurbanne - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta başlayacak? Sorularının cevaplarını araştırmaya başladı.

05 Mart 2021 Cuma 03:43
Euroleague'de heyecan devam ediyor! Asvel Villeurbanne - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanal yayınlanacak, saat kaçta başlayacak?
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Dünya genelinin yakından takip ettiği THY Euroleague karşılaşmaları, büyük bir ilgi ile takip edilmekte. THY Euroleague karşılaşmasında, Asvel Villeurbanne - Fenerbahçe Beko mücadelesi düzenlenecek. Asvel Villeurbanne - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta başlayacak? Sorularının yanıtları merak ediliyor.

Asvel Villeurbanne - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?

THY Euroleague, Asvel Villeurbanne - Fenerbahçe Beko karşılaşması, Lyon'da L'Astroballe Salonu'nda başlayacak. Asvel Villeurbanne - Fenerbahçe Beko karşılaşması, beIN Sports Haber’den ve Bilyoner TV kanalları üzerinden naklen canlı olarak yayınlanmaya başlayacak. Ayrıca, Digiturk 83, Kablo TV 223 ve web aracılığı ile de izlenebilecek.

Asvel Villeurbanne - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta?

THY Euroleague mücadelesinde 5 Mart Cuma günü olan Asvel Villeurbanne - Fenerbahçe Beko karşılaşması, saat 22:45'de başlayacaktır.

 



Son Güncelleme: 05.03.2021 03:43
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Anahtar Kelimeler:
Asvel VilleurbanneFenerbahçe BekoEuroLeague
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