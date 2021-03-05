Euroleague'de heyecan devam ediyor! Asvel Villeurbanne - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanal yayınlanacak, saat kaçta başlayacak?

Dünya genelinin yakından takip ettiği THY Euroleague karşılaşmaları, büyük bir ilgi ile takip edilmekte. THY Euroleague karşılaşmasında, Asvel Villeurbanne - Fenerbahçe Beko mücadelesi düzenlenecek. Asvel Villeurbanne - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta başlayacak? Sorularının yanıtları merak ediliyor.

Asvel Villeurbanne - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?

Asvel Villeurbanne - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta?

THY Euroleague, Asvel Villeurbanne - Fenerbahçe Beko karşılaşması, Lyon'da L'Astroballe Salonu'nda başlayacak. Asvel Villeurbanne - Fenerbahçe Beko karşılaşması, beIN Sports Haber’den ve Bilyoner TV kanalları üzerinden naklen canlı olarak yayınlanmaya başlayacak. Ayrıca, Digiturk 83, Kablo TV 223 ve web aracılığı ile de izlenebilecek.

THY Euroleague mücadelesinde 5 Mart Cuma günü olan Asvel Villeurbanne - Fenerbahçe Beko karşılaşması, saat 22:45'de başlayacaktır.