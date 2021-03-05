Euroleague'de heyecan devam ediyor! Asvel Villeurbanne - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanal yayınlanacak, saat kaçta başlayacak?

Dünya genelinin yakından takip ettiği THY Euroleague karşılaşmaları, büyük bir ilgi ile takip edilmekte. THY Euroleague karşılaşmasında, Asvel Villeurbanne - Fenerbahçe Beko mücadelesi düzenlenecek. Asvel Villeurbanne - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda yayınlanacak, saat kaçta başlayacak? Sorularının yanıtları merak ediliyor.
Asvel Villeurbanne - Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda?
Asvel Villeurbanne - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta?
THY Euroleague mücadelesinde 5 Mart Cuma günü olan Asvel Villeurbanne - Fenerbahçe Beko karşılaşması, saat 22:45'de başlayacaktır.
Son Güncelleme: 05.03.2021 03:43