Eurocup şampiyonu AS Monaco oldu!

7 Days Eurocup final serisinin ikinci karşılaşmasında Monaco, deplasmanda UNICS Kazan takımıyla karşılaştı. Karşılaşmanın başından sonuna kadar büyük mücadele olan maçın ilk çeyreğini ev sahibi ekip 26-24 önde kapatmayı başardı.

İkinci periyotta daha etkili olan Monaco, maçın ilk yarısını 48-47 üstün kapattı. Üçüncü periyodu 67-66 skorla önde olan UNICS Kazan son periyoda bir sayıyla önde başladı.

Ev sahibi ekip bitime 15 saniye kala Jamar Smith’ten bulduğu basketle 83-81 öne geçti. Deplasman ekibi ise mola sonrasında Jaleel O’Brien’ın basket faulü ile bir sayı öne geçerek maçıda 86-83 kazandı ve seriyi 2-0 getirerek tarihinde ilk kez Eurocup şampiyonu olmayı başardı. Final serisinin MVP oyuncusu Rob Gray oldu.

Yeni sezonda iki takımda THY Avrupa Ligi'nde

Diğer taraftan Eurocup finalinde karşılaşan Monaco ve Unics Kazan, finale yükselerek yeni sezonda Turkish Airlines Euroleague’te mücadele etmeyi garantilemişti.