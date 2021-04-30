İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bakan Koca'dan Sputnik V aşısı açıklaması
Bakan Koca'dan Sputnik V aşısı...
Tam kapanmanın birinci gününde toplu taşımada yoğunluk!
Son Dakika
Tam kapanmanın birinci gününde toplu...
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu açıklaması
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu...

Eurocup şampiyonu AS Monaco oldu!

Eurocup finalinde UNICS Kazan takımını 86-83 yenen Fransız ekibi AS Monaco, seride durumu 2-0'a getirerek ilk kez Eurocup şampiyonu oldu.

30 Nisan 2021 Cuma 23:27
Eurocup şampiyonu AS Monaco oldu!
Takip Et:

7 Days Eurocup final serisinin ikinci karşılaşmasında Monaco, deplasmanda UNICS Kazan takımıyla karşılaştı. Karşılaşmanın başından sonuna kadar büyük mücadele olan maçın ilk çeyreğini ev sahibi ekip 26-24 önde kapatmayı başardı.

İkinci periyotta daha etkili olan Monaco,  maçın ilk yarısını 48-47 üstün kapattı. Üçüncü periyodu 67-66 skorla önde olan UNICS Kazan son periyoda bir sayıyla önde başladı.

Ev sahibi ekip bitime 15 saniye kala Jamar Smith’ten bulduğu basketle 83-81 öne geçti. Deplasman ekibi ise mola sonrasında Jaleel O’Brien’ın basket faulü ile bir sayı öne geçerek maçıda 86-83 kazandı ve seriyi 2-0 getirerek tarihinde ilk kez Eurocup şampiyonu olmayı başardı. Final serisinin MVP oyuncusu Rob Gray oldu.

Yeni sezonda iki takımda THY Avrupa Ligi'nde

Diğer taraftan Eurocup finalinde karşılaşan Monaco ve Unics Kazan, finale yükselerek yeni sezonda Turkish Airlines Euroleague’te mücadele etmeyi garantilemişti.




Son Güncelleme: 30.04.2021 23:27
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
UNICS KazanAs MonacoEurocup şampiyonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beşiktaş ne zaman şampiyonluğunu ilan edebilir? 8 Mayısısta şampiyon olabilir mi?
Beşiktaş ne zaman şampiyonluğunu ilan edebilir? 8 Mayısısta şampiyon olabilir mi?
Fenerbahçe Alanya maçında kural hatası mı var? FB Alanya maçı için kural hatası iddiası
Fenerbahçe Alanya maçında kural hatası mı var? FB Alanya maçı için kural hatası iddiası
Fenerbahçe nasıl şampiyon olur?
Fenerbahçe nasıl şampiyon olur?
Beşiktaş Hatay maçının hakemi Ali Palabıyık kimdir, hangi takımlı?
Beşiktaş Hatay maçının hakemi Ali Palabıyık kimdir, hangi takımlı?
Pepe öldü mü? Yıldız futbolcu Pepe hayatını kaybettiği iddiaları
Pepe öldü mü? Yıldız futbolcu Pepe hayatını kaybettiği iddiaları
Beşiktaş Hataysport maçı muhtemel 11'ler, sakat ve cezalı oyuncular
Beşiktaş Hataysport maçı muhtemel 11'ler, sakat ve cezalı oyuncular

Popüler Haberler

ÖSYM üniversite kayıt tarihleri belli mi? 2021 üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?
Hakan Hatipoğlu nereli, kaç yaşında? Meslek hayatı ve rol aldığı yapımlar
Kırmızı Oda 36.bölüm fragmanı ve 7 Mayısıs 2021 Cuma özeti TV 8
Hangi kanser hastaları malülen emekli olabilir? 2021 kanser hastaları için malulen emeklilik şartları
İlaç heyet raporu nasıl alınır? 2021 İlaç raporu için gerekli evraklar
Yasaklarda ve tam kapanmada sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar? E - devlet Sokağa çıkma yasağı cezası nasıl sorgulanır
Rüyada doğum veya hamilelik görmek ne anlama gelir? Rüyada doğum veya hamilelik görmenin anlamları
Kapıcı maaşları kaç para oldu? 2021 Kapıcı maaşları ne kadar oldu?
Bedelli askerlik ihtiyaç kredisi şartları nelerdir? 2021 bedelli askerlik için kredi veren bankalar
SGK işveren maliyet hesaplaması nasıl yapılır? Asgari ücretlinin sigorta maliyeti 2021
Alev Alev 26. bölüm fragmanı ve 6 Mayısıs 2021 Perşembe özeti Show TV
ATV Kuruluş Osman dizisi Flatyos gerçek tarihte kimdir?
Esnek çalışma ne zaman uygulanmaya başlayacak? Kamuda yeni dönem başlıyor!
Kanal D canlı yayın akışı 28 Nisan 2021 Çarşamba Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Çalışanlara şubeye gitmeden anında 50000 TL kredi! Nisan 28 Çarşamba
Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? 2021 mazot ve gübre desteği alma şartları
Dexter 9. sezon ne zaman yayınlanacak? Dexter yeni sezon nerede yayınlanacak?
Payitaht Abdülhamit yeni bölüm canlı yayın HD izle! Payitaht Abdülhamit 149. bölüm tek parça izle!
Kırmızı Oda Mitra ne demek? Mitra'nın anlamı ne?
Volkan Konak kim, kaç yaşında, nereli? Volkan Konak biyografisi
Son Yaz 18. bölüm izle tek parça! Son Yaz son bölüm kesintisiz izle

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.