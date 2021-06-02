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EURO 2021 Milli takım kadrosu, maç takvimi, ve şehirler

Koronavirüs salgını sebebiyle 2020 yılında oynanamayan ve 2021 yılına ertelenen Euro 2020, önümüzdeki hafta başlıyor. Türkiye’nin de yer alacağı turnuva büyük bir heyecanla bekleniyor. Peki, Euro 2021 ne zaman başlayacak? Türkiye’nin oyuncu kadrosu ve maç takvimi ne? Maçlar hangi şehirlerde oynanacak? İşte tüm detaylar...

02 Haziran 2021 Çarşamba 14:55
EURO 2021 Milli takım kadrosu, maç takvimi, ve şehirler
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Pandemi sebebiyle 2020 yılında yapılamayan Euro 2020, önümüzdeki hafta başlıyor. Milli Takım’ımızın da yer alacağı tunuva, tüm dünyada merakla bekleniyor. Peki, Euro 2021 ne zaman başlayacak? Türkiye’nin kadrosunda hangi oyuncular yer alıyor? Türkiye’nin maç takvimi nedir? Maçlar hangi şehirlerde oynanacak? İşte tüm bu soruların yanıtı...

Euro 2021 başlama tarihi

2020 yılında yapılamayan Avrupa Şampiyonası, önümüzdeki hafta başlıyor. 11 Haziran Cuma günü başlayacak tunuva, Türkiye-İtalya maçıyla açılışını yapacak. 11 Temmuz’a kadar sürecek tunuva, birbirinden heyecanlı maçlara sahne olacak?

Türkiye’nin Euro 2021 kadrosu

Türkiye’nin maç takvimi

11 Haziran Cuma Türkiye-İtalya (Roma Olimpiyat Stadı)

16 Haziran Çarşamba Türkiye-Galler (Bakü Olimpiyat Stadı)

20 Haziran Pazar İsviçre-Türkiye (Bakü Olimpiyat Stadı)

Euro 2021 maçlarının yapılacağı şehirler

Roma

Bakü

Amsterdam

Londra

St.Petersburg

Bükreş

Glasgow

Kopenhag

Bilbao

Münih

Dublin

Budapeşte

Euro 2021 grupları


Son Güncelleme: 02.06.2021 14:55
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