EURO 2021 Milli takım kadrosu, maç takvimi, ve şehirler

Pandemi sebebiyle 2020 yılında yapılamayan Euro 2020, önümüzdeki hafta başlıyor. Milli Takım’ımızın da yer alacağı tunuva, tüm dünyada merakla bekleniyor. Peki, Euro 2021 ne zaman başlayacak? Türkiye’nin kadrosunda hangi oyuncular yer alıyor? Türkiye’nin maç takvimi nedir? Maçlar hangi şehirlerde oynanacak? İşte tüm bu soruların yanıtı...
Euro 2021 başlama tarihi
2020 yılında yapılamayan Avrupa Şampiyonası, önümüzdeki hafta başlıyor. 11 Haziran Cuma günü başlayacak tunuva, Türkiye-İtalya maçıyla açılışını yapacak. 11 Temmuz’a kadar sürecek tunuva, birbirinden heyecanlı maçlara sahne olacak?
Türkiye’nin Euro 2021 kadrosu
Türkiye’nin maç takvimi
11 Haziran Cuma Türkiye-İtalya (Roma Olimpiyat Stadı)
16 Haziran Çarşamba Türkiye-Galler (Bakü Olimpiyat Stadı)
20 Haziran Pazar İsviçre-Türkiye (Bakü Olimpiyat Stadı)
Euro 2021 maçlarının yapılacağı şehirler
Roma
Bakü
Amsterdam
St.Petersburg
Bükreş
Glasgow
Kopenhag
Bilbao
Münih
Dublin
Budapeşte
Euro 2021 grupları