EURO 2020’deki takımlar 26 kişiden oluşacak

Haziran 2020’de gerçekleşmesi gereken ancak COVİD-19 nedeniyle bir sonraki seneye ertelenen EURO 2020 öncesinde UEFA önemli bir kural değişikliği yaptı. Buna göre Avrupa Şampiyonası’na katılan ülkelerin 23 kişilik kadrosunun 26 kişiye yükseltilmesine karar verildi.

Maç Kadroları 23 Kişiden oluşacak

UEFA’nın verdiği karara göre EURO 2020’de boy gösterecek takımların aday kadroları 26 kişiden oluşacak. Ancak maç öncesi oluşacak kadrolar 3 kaleci 20 oyuncu olacak şekilde 23 kişiden oluşacak. Olası bir eksilme halinde fazla olan 3 oyuncu kadroya eklenebilecek. Takımlar aday kadro listelerini 1 Haziran 2021’e kadar UEFA’ya teslim edebilecek. Bu konu geçtiğimiz aylarda İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini tarafından önerilmişti.

Şartlar Sağlanamazsa Maçlar Ertelenecek

Maçın oynanması için gerekli şartlar oluşmadığı takdirde UEFA en fazla 48 sonrasına olmak üzere karşılaşmaları erteleyebilecek, gerekli görülmesi durumunda karşılaşmalar başka bir stada alınabilecek. Bu şartlar sağlamazsa sorumlu olan takımlar hükmen yenik sayılacak.

EURO 2020 11 Haziran 2021’de İtalya-Türkiye maçı ile başlayacak.