EURO 2020’de yeni el kuralı hayata geçirilecek

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Avrupa Şampiyonası’nda yeni bir kuralın hayata geçirileceğini duyurdu. 1 Temmuz’da resmen uygulanmaya başlanacak bu kuralın 11 Haziran itibariyle start verecek olan EURO 2020’de uygulanmaya başlanacağı belirtildi.

Yeni kural ile beraber büyük tartışmalara da sahne olan elle oynama kararları artık değişecek. Futbol Oyun Kuralları’nın içinde bulunan 12 numaralı maddede yapılan değişiklikte, oyuncunun eline veya koluna çarpan her top elle oynama olarak değerlendirilmeyecek. Futbolcunun bilinçsiz olarak elle oynaması sonrasında takım arkadaşının gol üretmesi ya da gol şansı yakalaması artık kural dışı olmayacak.

Yapılan değişikte bir oyuncu elini veya kolunu futbol topuna doğru yöneltirken eli veya kolu top ile temas ederse, vücuduyla topa temas etmesine neden olacak eylemlerde bulunursa, bilinçsiz şekilde yapılan hareket gol ile sonuçlansa dahi skor değeri kazanmayacak.