EURO 2020’de yeni el kuralı hayata geçirilecek

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Avrupa Şampiyonası’nda yeni bir kuralın hayata geçirileceğini duyurdu. 1 Temmuz’da resmen uygulanmaya başlanacak bu kuralın 11 Haziran itibariyle start verecek olan EURO 2020’de uygulanmaya başlanacağı belirtildi.
Yapılan değişikte bir oyuncu elini veya kolunu futbol topuna doğru yöneltirken eli veya kolu top ile temas ederse, vücuduyla topa temas etmesine neden olacak eylemlerde bulunursa, bilinçsiz şekilde yapılan hareket gol ile sonuçlansa dahi skor değeri kazanmayacak.
Son Güncelleme: 05.06.2021 17:14