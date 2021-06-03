EURO 2020 ne zaman başlıyor? Türkiye'nin maçları ne zaman?

Avrupa Şampiyonası’nın 2020’nin yaz aylarında yapılması planlanıyordu fakat yaşanan pandemiden dolayı bir sene erteleme kararı alınmıştı.

A Milli Futbol Takımımızın; Fransa, İzanda, Anavutluk, Moldova ve Andorra’yla katılabilmek adına mücadele verdiği 2020 Avrupa Şampiyonasına çok az kaldı! Yapılan elemeler sonrasında tunuvaya katılmaya hak kazanan milli takımımız mücadelesini A Grubu’nda verecek.

EURO 2020 ne zaman başlayacak?

2020 Avrupa Şampiyonasında 12 ülke 12 şehirde ev sahibi olacak. Merakla beklenen EURO 2020 12 Haziran 2021 ile 12 Temmuz 2021 tarihlerinde yapılacak.

Türkiye grubunda olan ülkeler hangileri?

Millilerimiz, EURO 2020 A Grubu’nda İtalya, Galler ve İsviçre’yle karşı karşıya gelecek.

EURO 2020 A Grubunun maç takvimi

Millilerimizin açılış maçı 11 Haziran tarihinde İtalya’yla olacak. Sonrasında, 16 Haziran tarihinde Galler’le maç oynayacak olan millilerimiz, 20 Haziran tarihinde de İsviçre’yle karşılaşacak.

A Grubu’nun takımları karşılaşmaları İtalya – Roma ile Azerbaycan – Bakü’de olacak.

Diğer gruplarda yer alan ülkeler

EURO 2020 B Grubu’nda; Danimarka, Belçika, Finlandiya ile Rusya yer alıyor.

C Grubu’nda; Hollanda, Ukrayna, Avusturya, K. Makedonya yer alıyor.

D Grubu’nda; İngiltere, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti ve İskoçya bulunuyor.

E Grubu’nda; İspanya, İsveç, Polonya ile Slovakya bulunuyor.

F Grubu’nda ise; Portekiz, Fransa, Almanya ve Macaristan yer alıyor.

Karşılaşmalar hangi ülkelerde olacak?

A Grubu’nda yer alan ülkeler; İtalya-Roma ile Bakü-Azerbaycan’da oynayacak.

B Grubu’nda yer alan ülkeler; Rusya-Saint/Petersburg, Danimarka-Kopenhag’da oynayacak.

C Grubu’nda yer alan ülkeler; Hollanda-Amsterdam, Romanya-Bükreş’te oynayacak.

D Grubu’nda yer alan ülkeler; İngiltere-Londra, İskoçya-Glasgow’da oynayacak.

E Grubu’nda yer alan ülkeler; İspanya-Sevilla’da oynayacak.

F Grubu’nda yer alan ülkeler; Almanya-Münih, Macaristan-Budapeşte’de oynayacak.