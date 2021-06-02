EURO 2020 için A Milli Takım'da oyuncu kadrosu belirlendi!

Milli Takımın teknik hocası Şenol Güneş, takım kadrosuna karar verirken Ay-yıldızlı ekibin içerisine Gökhan Akkan, Efecan Karaca Halil Akbunar ile Mahmut Tekdemir'in yer almayacağını açıkladı.
Yarın saat 12.00'de Türk Hava Yolları'nın (THY) özel uçağı ile Almanya'ya uçacak olan A Milli Takım oyuncuları tunuvadan önce son hazırlık maçı için 3 Haziran tarihinde Paderbon kentine giderek Moldova'nın önüne çıkacak.
EURO 2020'de yer alacak A Milli Takım'ın kadrosu ise şöyle belirlendi:
Son Güncelleme: 02.06.2021 08:53