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EURO 2020 için A Milli Takım'da oyuncu kadrosu belirlendi!

Regnum Carya Golf & Spa Resort'un sahasında çalışmalarına devam eden A Milli Takımı'nın EURO 2020 için oyuncu kadrosu teknik hoca Şenol Güneş tarafından belirlendi. Kadroda 26 kişinin isimleri netleşirken aday kadroda yer alan 4 kişinin kadrodan çıkarıldığı öğrenildi.

02 Haziran 2021 Çarşamba 08:53
EURO 2020 için A Milli Takım'da oyuncu kadrosu belirlendi!
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Milli Takımın teknik hocası Şenol Güneş, takım kadrosuna karar verirken Ay-yıldızlı ekibin içerisine Gökhan Akkan, Efecan Karaca Halil Akbunar ile Mahmut Tekdemir'in yer almayacağını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan yazılı açıklamada, ay-yıldızlı oyuncuların saha çalışmalarının devam ettiği ve teknik hoca Güneş'in yönetiminde gerçekleşen son çalışmanın da yaklaşık 1,5 saat sürdüğü belirtildi. Açıklamada ayrıca, saha çalışmasında Mahmut Tekdemir'in katılmadığı ve Merih Demiral ile Yusuf Yazıcı'nın da sahada bireysel performans antrenörü ile çalışmalarını tamamladıkları aktarıldı.

Yarın saat 12.00'de Türk Hava Yolları'nın (THY) özel uçağı ile Almanya'ya uçacak olan A Milli Takım oyuncuları tunuvadan önce son hazırlık maçı için 3 Haziran tarihinde Paderbon kentine giderek Moldova'nın önüne çıkacak.

EURO 2020'de yer alacak A Milli Takım'ın kadrosu ise şöyle belirlendi:


Son Güncelleme: 02.06.2021 08:53
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A Milli TakımEuro 2020Kadroşenol GüneşA Milli Takım Kadrosu
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