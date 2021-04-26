Euro 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası ne zaman başlayacak?

EURO 2020 için belirlenen tarihler koronavirüs nedeniyle erteleme kararı alırken futbol severler EURO 2020’nin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. Tunuvaya katılım gösteren ülkelerin Avrupa Futbol Şampiyonası arenasında ne zaman kozlarını paylaşacağı araştırılıyor.

EURO 2020 A Milli Takım karşılaşma takvimi belli oldu mu?

TFF tarafından yapılan açıklamalar ile birlikte Türkiye A Milli Takımının EURO 2020 maç takvimi belli oldu. 11 Haziran 2021 – 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında düzenleneceği açıklanan tunuva için A Milliler 17 Mayısıs 2021’de Antalya’da ki Regnum Carya Otel’de toplanacak.

Türkiye milli takımı, 27 Mayısıs 2021’de Alanya Oba Stadı’nda Azerbaycan, 31 Mayısıs 2021’de Antalya Stadı’nda Kuzey İrlanda ile hazırlık maçlarına çıkacak.

2 Haziran 2021’de Almanya’da kampa girecek Türkiye milli takımı 3 Haziran’da Moldova ile hazırlık maçına çıkacak.

EURO 2020 için 10 Haziran 2021 tarihinde Roma’ya gidecek olan A milliler, A grubu ilk maçı olarak 11 Haziran 2021 tarihide İtalya ile karşı karşıya gelecek.

EURO 2020 ne zaman başlayacak?

11 Haziran – 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında düzenleneceği açıklanan EURO 2020’ye Sevillave St. Petersburg ev sahipliği yapacak.

Covid-19 nedeniyle 11 Haziran 2021’de başlamasına karar verilen EURO 2020 tunuvasında Türkiye A Grubunda, İtalya, İsviçre ve Galler ile karşılaşacak.