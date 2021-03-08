Etebo, istatistikleriyle Taylan'ı geride bıraktı

Galatasaray’da sezon başında büyük bir çıkış yakalayan Taylan Antalyalı, son haftalarda yedek kalmıştı. Fatih Terim Taylan’ın yerine orta sahada Etebo’ya şans vermiş ve Etebo gösterdiği performansla beğenileri toplamıştı.

Süper Lig’in 29.haftasında oynanan Sivasspor maçında ilk 11’e dönen Taylan Antalyalı’nın performansı Etebo’nun gerisinde kaldı. Etebo maç başına 3.71 atak aksiyonu yaratırken, Taylan 2.58’de kaldı. Top kazanmada da Etebo 8.97 ile oynarken, Taylan 8.74’de kaldı. Öte yandan dripling, top kaybı gibi istatistiklerde de Etebo’nun Taylan’a üstünlük sağladığı görüldü.