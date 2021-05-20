İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...

Estudiantes, yeniden Jose Sosa’nın peşinde

Arjantin Premier Ligi’nin köklü ekiplerinden Estudiantes, Fenerbahçe’de oynayan eski orta saha oyuncusu Jose Sosa için yeniden devreye girdi. İşte detaylar…

20 Mayıs 2021 Perşembe 14:11
Estudiantes, yeniden Jose Sosa’nın peşinde
Takip Et:

Spor Toto Süper Lig’de ligi 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe’nin Arjantinli orta saha oyuncusu Jose Sosa’ya ülkesinden talip çıktığı iddia edildi. İddialara göre Estudiantes, eski oyuncusu Jose Sosa için yeniden devreye girdi ve yönetimin Fenerbahçe’ye teklif götüreceği belirtiliyor.

Fenerbahçe’de başarısız geçen sezonun ardından Haziran ayının başında yapılacak başkanlık seçimleri merakla beklenirken, birçok oyuncunun olduğu gibi Jose Sosa’nın akıbetinin de yeni yönetim kadrosuna ve teknik direktöre bağlı olduğu ifade ediliyor.

Estudiantes’in başkanı Juan Sebastian Veron’un da devreye girmesiyle Arjantin ekibi geçen sezon da talip oldukları Sosa’yı bu kez transfer etmek istiyor. Ancak Jose Sosa, Fenerbahçe’de mutlu olduğunu ve sözleşmesi bitene kadar takımda kalmak istediğini Estudiantes tarafına iletti.

Erol Bulut yönetimde beklentileri karşılayamayan ancak Emre Belözoğlu’nun teknik direktör olmasıyla beraber tekrar çıkışa geçen Arjantinli yıldız, ligde oynadığı 34 maçta 4 gol 3 asistlik bir performans gösterdi. Oyuncunun Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

 

 


Son Güncelleme: 20.05.2021 14:11
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeJose SosaEstudiantes
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ali Koç'dan Başkanlık Açıklaması
Ali Koç'dan Başkanlık Açıklaması
Gaziantep FK İlk Transferi Erol Bulut Yaptı
Gaziantep FK İlk Transferi Erol Bulut Yaptı
Sarı Kırmızılı Kulüp Omar Elebdellaoui'den Haber Bekliyor
Sarı Kırmızılı Kulüp Omar Elebdellaoui'den Haber Bekliyor
Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası kelebek finalinde Sevilay Öztürk ikinci oldu
Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası kelebek finalinde Sevilay Öztürk ikinci oldu
Antalyaspor Beşiktaş maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Antalya– BJK youtube geniş özeti ve maçın golleri
Antalyaspor Beşiktaş maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Antalya– BJK youtube geniş özeti ve maçın golleri
Canlı izle Beşiktaş Antalyaspor A Spor - BJK Antalya Türkiye Kupası final maçı şifresiz
Canlı izle Beşiktaş Antalyaspor A Spor - BJK Antalya Türkiye Kupası final maçı şifresiz

Popüler Haberler

Rüyada babasının öldüğünü görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? babasının öldüğünü görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
TV yayın akışı 21 Mayıs 2021 Cuma Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
Yemin dizisinin Feride'si Cansu Tuman'ın hayat hikayesi!
Masum 425.bölüm fragmanı ve 21 Mayıs 2021 Cuma özeti Kanal 7
Defne ile Son Gece konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu
Pedofili nedir? Pedofili kelime anlamı nedir?
Aile hekimliği nasıl değişir? Aile hekimliği değiştirme yöntemleri
BİM'de satılan Kumtel yağlı radyatör nasıl, alınır mı? Kumtel yağlı radyatör kullanıcı yorumları
Bugün kimin maçı var? 20 Mayıs 2021 Perşembe maç programı
Arnavutluk’da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları 2021
Halkbank 6 ay ertelemeli Sosyal Hayatı Destek kredisi kampanyası limitleri ve faiz oranları
TRT EBA TV ilkokul canlı yayın akışı 14 Mayıs 2021 Cuma EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Kanal 7 canlı yayın akışı 14 Mayıs 2021 Cuma Kanal 7'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Türk telekom 10 gb bedava internet nasıl yapılır? 2021
Volkan Konak evli mi, eşi kimdir? Selma Konak kaç yaşında, nereli? Volkan Konak kaç çocuğu var?
İşkur başvurusu ile 50 bin personel alımı yapılacak! 20 Mayıs 2021 Perşembe İşkur personel alım başvuru şartları
En kolay kredi kartı veren banka hangisi? 2021 Kolay kredi şartları
Maraşlı yeni bölüm fragmanı izle! Maraşlı 19. Bölüm fragmanı izle
İŞKUR Mesleki Kursiyerler için verilen aylık maaşı ne kadardır? 2021 İŞKUR program ve maaş tutarları
Beyaz Show yeniden başlayacak mı? 2021 Beyaz show yeni sezon ne zaman başlayacak?
Gupse Özay Paylaşımına Gülse Birsel'den Yorum Geldi

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.