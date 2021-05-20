Estudiantes, yeniden Jose Sosa’nın peşinde

Spor Toto Süper Lig’de ligi 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe’nin Arjantinli orta saha oyuncusu Jose Sosa’ya ülkesinden talip çıktığı iddia edildi. İddialara göre Estudiantes, eski oyuncusu Jose Sosa için yeniden devreye girdi ve yönetimin Fenerbahçe’ye teklif götüreceği belirtiliyor.

Fenerbahçe’de başarısız geçen sezonun ardından Haziran ayının başında yapılacak başkanlık seçimleri merakla beklenirken, birçok oyuncunun olduğu gibi Jose Sosa’nın akıbetinin de yeni yönetim kadrosuna ve teknik direktöre bağlı olduğu ifade ediliyor.

Estudiantes’in başkanı Juan Sebastian Veron’un da devreye girmesiyle Arjantin ekibi geçen sezon da talip oldukları Sosa’yı bu kez transfer etmek istiyor. Ancak Jose Sosa, Fenerbahçe’de mutlu olduğunu ve sözleşmesi bitene kadar takımda kalmak istediğini Estudiantes tarafına iletti.

Erol Bulut yönetimde beklentileri karşılayamayan ancak Emre Belözoğlu’nun teknik direktör olmasıyla beraber tekrar çıkışa geçen Arjantinli yıldız, ligde oynadığı 34 maçta 4 gol 3 asistlik bir performans gösterdi. Oyuncunun Fenerbahçe ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.