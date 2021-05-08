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Eşref Hamamcıoğlu kimdir, kaç yaşında? GS Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu'nun listesinde kimler var?

Galatasaray başkanlık seçimlerinde aday olduğunu açıklayan Eşref Hamamcıoğlu merak ediliyor. Taraftalar başta olmak üzere pek çok kişi, Eşref Hamamcıoğlu kimdir, kaç yaşında? GS Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu'nun listesinde kimler var? soruları araştırılıyor.

08 Mayıs 2021 Cumartesi 04:31
Eşref Hamamcıoğlu kimdir, kaç yaşında? GS Başkan Adayı Eşref Hamamcıoğlu'nun listesinde kimler var?
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Galatasaray’da ay sonunda yapılması planlanan başkanlık seçimlerinde aday olacağını açıklayan eski divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu araştırılmaya başladı. TT Arena’ya giderek adaylık başvurularını, 44 kişilik yönetim listesini ve sicil – disiplin kurulu aday listesini sunan Hamamcıoğlu Galatasaray başkanlığına resmen aday olduktan sonra merak edilmeye başlandı.

Abdurrahim Albayrak’ı eleştirdiği açıklamaları ile son zamanlarda merak edilen Galatasaray Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu resmi olarak adaylığını Divan Kuruluna sunduktan sonra merak edilmeye başlandı.

Adaylık sonrasında kameralar karşısına geçen Hamamcıoğlu Galatasaray’ın tüzüğe göre yönetildiğinin altını çizerken tüzük olmasına rağmen seçimlerin iptal edilmesinin doğru olmadığını belirtti. Ayrıca ikinci başkan Abdurrahim Albayrak’ın açıklamalarının Galatasaraylılığa yakışmadığına değinen Hamamcıoğlu Galatasaray camiasının kararları gözden geçirmesi gerektiği ve belirlenen zihniyetin bir an önce değişmesi gerektiğini dile getirdi.

Hali hazırda başkan olan Mustafa Cengiz’in aday olmayacağını açıklaması üzerine de yorumlarda bulunan Hamamcıoğlu Cengiz’in kendi isteği ile bu kararı verdiğini ancak yine de aday olması gerektiğini dile getirdi.

Divan kurulunun seçim iptal açıklamalarını doğru bulduğunu belirten Hamamcıoğlu kimsenin kimsenin işine karışmadığının altını çizerken aynı zamanda divanın sadece fikir verdiğini bu işin asıl olarak yönetim genel sekreterliğinde olduğunu belirtti.

Salgının Haziran ayında da devam edeceğinin altını çizen Eşref Hamamcıoğlu Haziran ayında da Galatasaray başkanlık seçimlerinin risk barındırdığını ve katılımın düşük olabileceğini belirtirken ertelenen seçimlerin İçişleri Bakanlığı veya Valilikten alınan bir karar ile sağlanması gerektiğini dile getirdi. Camianın asıl sıkıntısının bu olduğunu belirten Hamamcıoğlu yönetim kurulu üyelerinin bu keyfi karar sonrasında istifa ettiklerini açıkladı. Abdurrahim Albayrak’a sert eleştirilerde bulunan Hamamcıoğlu ‘seçimlerin Haziran’da yapılmasına karar verilmesine rağmen mayıstaki seçimleri en fazla eleştiren ikinci başkanın mayısta yapılması istenilen seçim için imza attığını dile getiren Hamamcıoğlu mevcut yönetimi şeffaf olmamakla suçladı.

Eşref Hamamcıoğlu’nun adaylık ile birlikte sunduğu yönetim kurulu listesinde ise Osman Kocaman, Tuncer Hunca, Gürkan Eliçin, Ahmet Arif Bağlıca, Levent Yaz, Cemal Özgörkey, Cenk Soyer, Cevat Genç, Ahmet Yavuz ve Ecem Tezel Aldanmaz yer aldı. Yönetim kurulu yedek listesi ise Murat Karaman, Yusuf Mutlu Yıldız, Tan Bilge, Mesut Gümüştaş ve Pelin Öztekin yer alıyor.

Eşref Hamamcıoğlu kimdir?

İş insanı, yatırımcı ve risk sermayesi uzmanı olan Eşref Hamamcıoğlu 21. Galatasaray Divan Kurulu başkanlık görevini de üstlenmiştir. Mart 1954 doğumlu olan Hamamcıoğlu Paris Sorbonne Üniversitesi İktisat bölümü mezunudur. 1981 – 1992 yılları arasında Tekfen Holding’de operasyon direktörü olarak görev alan Hamamcıoğlu 1992 yılında Sodexo – Türkiye’yi kurarak 2011 yılına kadar firmanın başkanlığını yapmıştır. Halen UP HİZMET firmasında başkanlık yapmaktadır.

1994 – 1998 yılları arasında Duygun Yarsuvat ve Anıl Büyükeroğlu ile birlikte Galatasaray Mezunlar Evi Yönetim Kurul üyeliği görevi yapan Hamamcıoğlu 2001 yılında Mehmet Cansun’un başkanlığında yönetim kurulunda yer almıştır. 2015 yılında İrfan Aktar başkanlığında Divan Kurulu başkanlığı görevini üstlenen Hamamcıoğlu 2018’de yapılan divan kurulu seçimlerinde 336 oy olarak Galatasaray Divan Kurulu Başkanlığı görevini yapmıştır.

Mayıs 2011’de kurduğu Sodexo firmasından istifa ettiğini duyuran Eşref Hamamcıoğlu 2012 yılında imalat – yiyecek ve içecek sektöründe yer alan orta ölçekli firmalar ile birleşme ve satın alım danışmanlığı sağlayan UP HİZMET firmasını kurdu.

 




Son Güncelleme: 08.05.2021 04:31
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