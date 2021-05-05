Eski Trabzonsporlu Theo Bongonda transferin gözdesi

Daha önce 2017-2018 sezonunda kiralık olarak Trabzonspor formasını giyen Theo Bongonda sezon sonunu beklenmeden devre arasında takımdan gönderilmişti. Şu sıralarda oynadığı Belçika’nın Genk takımında adeta yeniden doğan Kongo asıllı Belçikalı hücum oyuncusu birçok Avrupa takımından teklif almış durumda. Genk kulübü oyuncunun bonservis bedeli için en az 20 milyon Euro verilmesini istiyor.
Trabzonspor’da kovulan Belçika’da istenen oldu
Sevilla, Real Sociedad ve Villarreal gibi kulüplerin takibinde olan Belçikalı hücum oyuncusu bu sezon Genk ile oynadığı 34 maçta 18 gol 8 asist ile oynadı.
Son Güncelleme: 05.05.2021 19:43