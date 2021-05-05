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Eski Trabzonsporlu Theo Bongonda transferin gözdesi

2017-2018 sezonunda Trabzonspor formasını terleten şuanda ise Belçika’nın Genk takımında oynayan Theo Bongonda Belçika ekibindeki performansıyla transferin gözdesi haline geldi.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 19:43
Eski Trabzonsporlu Theo Bongonda transferin gözdesi
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Daha önce 2017-2018 sezonunda kiralık olarak Trabzonspor formasını giyen Theo Bongonda sezon sonunu beklenmeden devre arasında takımdan gönderilmişti. Şu sıralarda oynadığı Belçika’nın Genk takımında adeta yeniden doğan Kongo asıllı Belçikalı hücum oyuncusu birçok Avrupa takımından teklif almış durumda. Genk kulübü oyuncunun bonservis bedeli için en az 20 milyon Euro verilmesini istiyor.

Trabzonspor’da kovulan Belçika’da istenen oldu

Trabzonspor’un 2017 yılında La Liga ekibi Celta Vigo'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Bongonda, bordo mavili takım ile 6 maça çıkarken 2 gol atabilmişti. Oyuncunun bu başarısız performansı nedeniyle yönetim sezon sonunu beklemeden oyuncu ile anlaşarak yollarını ayırdı. Başarısız geçen Türkiye macerasının ardından Belçika’nın Zulte Waregem takımına gitti. Buradaki çıkışından sonra asıl başarılı olacağı kulüp olan Genk’e 7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında imza attı.

Sevilla, Real Sociedad ve Villarreal gibi kulüplerin takibinde olan Belçikalı hücum oyuncusu bu sezon Genk ile oynadığı 34 maçta 18 gol 8 asist ile oynadı.




Son Güncelleme: 05.05.2021 19:43
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Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporTheo BongondaGenk
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