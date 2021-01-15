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Eski file bekçisi ve spor yorumcusu Alp Pehlivan kimdir ve nereli? Alp Pehlivan hangi takımlarda oynadı?

Spor yorumcusu Alp Pehlivan kimdir? Alp Pehlivan nereli? Alp Pehlivan hangi takımlarda oynadı? Alp Pehlivan kaç yaşında? Alp Pehlivan hangi kanalda spor yorumculuğu yapıyor? Alp Pehlivan hangi yorumlarıyla gündem konusu oluyor? Futbol severler spor yorumcusu ve eski kaleci Alp Pehlivan'ın futbolculuk kariyerini ve hayatını merakla araştırıyor.

15 Ocak 2021 Cuma 21:18
Eski file bekçisi ve spor yorumcusu Alp Pehlivan kimdir ve nereli? Alp Pehlivan hangi takımlarda oynadı?
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Spor Yorumcusu Alp Pehlivan kimdir? Alp Pehlivan’ın futbol kariyeri!

Yaptığı paylaşımlarla ve yorumlarıyla sık sık gündeme gelen Alp pehlivan herkesin merakla araştırdığı isim oldu. Sosyal medyanın gündemi haline gelen Alp Pehlivan’ın kim olduğu ve futbolculuk kariyeriyle beraber hayatı merakla araştırılıyor.

Alp Pehlivan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)ye kayıtlı eski kalecidir. Şimdilerde ise spor yorumculuğu yapmaktadır. Herkes Alp Pehlivan’ın hayatını merakla araştırıyor.

Alp Pehlivan Kimdir?

Eski kaleci olan Alp Pehlivan, 7 Haziran 1966 yılında İstanbul ilinde doğmuştur. Şuan 66 yaşında olan Pehlivan, spor yorumculuğu yapmasıyla beraber yorumlarıyla sosyal medyanın gündemi olmayı başarıyor. Uzun yıllar kalecilik yapan pehlivan, ekranlarda spor ve futbol yorumculuğu yapmaya başlamıştır. Düzgün ve mantıklı yorumları ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Alp Pehlivan, TRT Spor kanalında ve diğer çeşitli televizyon kanallarında spor yorumculuğu yapmaya devam etmektedir.

Alp Pehlivan kalecilik kariyerinde aşağıdaki takımlarda file bekçiliği yapmıştır;

  • Karagümrük
  • Zonguldakspor
  • Güngören Belediyespor
  • Mersin İdmanyurdu
  • İstanbulspor
  • Kasımpaşa
  • Beykoz
  • Eyüpspor
  • Maltepespor

 



Son Güncelleme: 15.01.2021 21:18
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Anahtar Kelimeler:
Alp PehlivanSpor Yorumcusu Alp PehlivanEski Kaleci Alp PehlivanFutbolTRT SporSpor
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