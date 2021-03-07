İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler ilk müşterilerini karşıladı!
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler...
WhatsApp’ın masaüstü uygulamasına sesli ve görüntülü arama özelliği geldi!
WhatsApp’ın masaüstü uygulamasına sesli ve...
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma talebi geldi!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma...

Eski Beşiktaşlı oyuncuya Bayern Münih'ten talep

Beşiktaş'ın eski kalecisi Loris Karius'a Bayern Münih'ten teklif geldiği belirtiliyor. Yedek kalecisini yollayan Bayern Münih, Karius'u kadrosuna katmak istediği söyleniyor. 3 sezondur kiralık olarak gönderilen Loris Karius, Bayern Münih'e satılabilir.

07 Mart 2021 Pazar 00:09
Eski Beşiktaşlı oyuncuya Bayern Münih'ten talep
Takip Et:

Liverpool'un Şampiyonlar Lig'inde yedigi hatalı goller sebebiyle yollarını ayırdığı başarılı eldiven Loris Karius geçtiğimiz iki sezonda Beşiktaş'ta hayal kırıklığı yaşatmıştı. Beşiktaş ile olan kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından Alman ekibi olan Unicon Berlin'e kiralanmıştı. Sport 1'de yer alan habere göre şimdilerde ismi Bayen Münih ile anıldığı iddia ediliyor. 

Bayen Münih yedek kalecisi olan Alexander Nübel'i yaz transferleriyle Fransız takımı olan Monaco'ya göndermeye hazırlanırken, Unicon Berlin'de kendini gösteremeyen 27 yaşındaki kaleci Loris Karius'u ikinci kaleci olarak talep etmeleri ise Karius'un kendini gösterme fırsatı yakalamasını sağlayabilir. 

2022 yılına kadar İngiliz ekibiyle sözleşmesi olan Karius, son üç sezon kiralık olarak gönderilirken, Nübel'in yerine düşünülmesi sebebiyle bonservisi Liverpool takımından alınabilir. 

Karius, Beşiktaş'ın file bekçiliğini yaptığı dönemlerde yediği hatalı gollerle dikkat çekmişti. Bu sezon Berlin'de 5 maça çıkma imkanı yakalayan başarılı eldiven 3 kez kalesini gole kapattı. 4 kez ise gol yedi. 



Son Güncelleme: 07.03.2021 00:09
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
LiverpoolBayern Münih
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Süper Lig bileti için kritik haftalara girildi!
Süper Lig bileti için kritik haftalara girildi!
Fenerbahçe'den Ali Koç ve Emre Belözoğlu, PFDK'ya neden gönderildi?
Fenerbahçe'den Ali Koç ve Emre Belözoğlu, PFDK'ya neden gönderildi?
Anadolu Efes Valencia maçı canlı izle! Anadolu Efes Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Anadolu Efes Valencia maçı canlı izle! Anadolu Efes Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Son dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin oynanacağı tarih belli oldu!
Son dakika: Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin oynanacağı tarih belli oldu!
Halı Sahaların ne zaman açılacağı belli oldu mu? Halı Sahalar hangi illerde açılma kararı alındı?
Halı Sahaların ne zaman açılacağı belli oldu mu? Halı Sahalar hangi illerde açılma kararı alındı?
2 Mart Süper Lig 28.hafta puan durumu ve maç sonuçları
2 Mart Süper Lig 28.hafta puan durumu ve maç sonuçları

Popüler Haberler

Nasıl daha erken emekli olunur? En erken ne zaman emekli olurum?
SGK askerlik borçlanması kaç yıl geriye çeker? SGK askerlik borçlanmasından kimler yararlanabilir? 2021
Güncel gümüş fiyatları 7 Mart 2021 Pazar – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
7 Mart 2021 Pazar evde bakım maaşı yatan iller ve evde bakım parası sorgulama
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 7 Mart 2021 Pazar Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 7 Mart 2021 Pazar
EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 7 Mart 2021 Pazar
7 Mart 2021 Pazar Güncel taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faiz oranları
Kamera Arkası sunucusu kimdir? Beyza Şekerci kimdir, nereli yaşı Kaç?
Türkan Hanımın Konağı dizisi nerede çekiliyor? Türkan Hanımın Konağı dizi çekim yeri ve mekanları
QNB Finansbank konut kredisi kampanyası! %1.45 faiz oranı ile 180 ay vade imkanı
Mehmet Ali Erbil ve Ceren Hindistan aşk mı yaşıyor? 2. Sayfa programına bağlanıp açıkladı!
2020 AGİ ücreti kaç tl? 2020 AGİ tutarları tablosu en düşük AGİ ödemesi
The Witcher ne zaman başlayacak?
2020 Dini günler ve tarihler listesi ve takvimi
TV 8 canlı yayın akışı 7 Mart 2021 Pazar TV 8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
BMW X1 fiziksel ve teknik özellikleri nelerdir? 2021 BMW X1 satış fiyatı listesi
Vişne reçeli nasıl hazırlanır? Vişne reçeli için gerekli malzemeler listesi
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 7 Mart 2021 Pazar EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Show TV canlı yayın akışı 7 Mart 2021 Pazar Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT Spor canlı yayın akışı 7 Mart 2021 Pazar TRT Spor'da bugün yayınlanacak karşılaşmalar ve programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.