Eski Beşiktaşlı oyuncuya Bayern Münih'ten talep

Liverpool'un Şampiyonlar Lig'inde yedigi hatalı goller sebebiyle yollarını ayırdığı başarılı eldiven Loris Karius geçtiğimiz iki sezonda Beşiktaş'ta hayal kırıklığı yaşatmıştı. Beşiktaş ile olan kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından Alman ekibi olan Unicon Berlin'e kiralanmıştı. Sport 1'de yer alan habere göre şimdilerde ismi Bayen Münih ile anıldığı iddia ediliyor.

Bayen Münih yedek kalecisi olan Alexander Nübel'i yaz transferleriyle Fransız takımı olan Monaco'ya göndermeye hazırlanırken, Unicon Berlin'de kendini gösteremeyen 27 yaşındaki kaleci Loris Karius'u ikinci kaleci olarak talep etmeleri ise Karius'un kendini gösterme fırsatı yakalamasını sağlayabilir.

2022 yılına kadar İngiliz ekibiyle sözleşmesi olan Karius, son üç sezon kiralık olarak gönderilirken, Nübel'in yerine düşünülmesi sebebiyle bonservisi Liverpool takımından alınabilir.

Karius, Beşiktaş'ın file bekçiliğini yaptığı dönemlerde yediği hatalı gollerle dikkat çekmişti. Bu sezon Berlin'de 5 maça çıkma imkanı yakalayan başarılı eldiven 3 kez kalesini gole kapattı. 4 kez ise gol yedi.