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Erzurumspor Kaan Kanak'ı kadrosuna kattı!

Transfer sezonunun açılması sonrasında sol bek transferi yapmak istediklerini belirten Erzurumspor yetkilileri Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Kaan Kanak ile anlaştı. 'Hoşgeldin Kaan' etiketi ile paylaşım yapan Erzurumspor'da sözleşme detayları paylaşılmadı.

17 Ağustos 2020 Pazartesi 21:55
Erzurumspor Kaan Kanak'ı kadrosuna kattı!
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Yeni sezon hazırlıkları tüm lig için halen devam ederken son dakika transfer haberi Erzurumspor’dan geldi. Transfer sezonunun başlaması ile birlikte sol bek transferi için araştırma yapan Erzurumspor yöneticileri mutlu sona ulaştı.


Erzurumspor resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre sol bek transferini bitiren kulüp yöneticileri Kaan Kanak’ı kadrosuna kattı.

Alanyaspor’da sözleşmesi sona eren ve kontrat yenilemesine gidilmeyen sol bek Kaan Kanak takımdan ayrılmıştı. Erzurumspor ile görüşmeleri süren Kaan Kanak ile tüm şartlarda anlaşıldığı belirtilirken oyuncunun 2020 – 2021 sezonunda Erzurumspor’da olacağı paylaşıldı.

 



Son Güncelleme: 17.08.2020 21:55
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