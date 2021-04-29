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Ertuğrul Sağlam isyan etti

TFF Birinci Lig’de mücadele eden Samsunspor’un teknik direktör Ertuğrul Sağlam, Süper Lig açıklamasında bulundu. Ertuğrul Sağlam, rakiplerine sert tepki gösterdi.

29 Nisan 2021 Perşembe 20:28
Ertuğrul Sağlam isyan etti
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TFF birinci ligin güçlü ekipleri arasında yer alan ve şampiyonluğa oynayan Samsunspor, son dönemde düşüşe geçmişti. Samsunspor teknik direktör Ertuğrul Sağlam, süper lige yükselmek istediklerini ifade ederek rakiplerine çok sert bir dille tepki gösterdi. Daha önce Bursaspor ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayan başarılı teknik adam, lider Adana Demirspor’a karşı oynayan takımları sürekli olarak yedek kadrolarla maça çıktığını ifade ederek ligdeki rekabete zarar verdiklerini söyledi.

Haksız rekabet içerisinde olduklarını ifade eden Ertuğrul Sağlam, rakip takımların Adana Demirspor karşısında nasıl yedek kadroyla çıktıklarını anlam veremediğini ifade ederek, bu durumun futbolu çok ciddi bir şekilde yaraladığını, Türk futbolunun geleceğini etkilediğini, haksız bir rekabet ortaya çıkardığını ifade ederek bu durumdan memnuniyet duymadığını basın mensuplarına iletti.




Son Güncelleme: 29.04.2021 20:28
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Anahtar Kelimeler:
Ertuğrul SağlamSamsunspor
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