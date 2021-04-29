Ertuğrul Sağlam isyan etti

TFF birinci ligin güçlü ekipleri arasında yer alan ve şampiyonluğa oynayan, son dönemde düşüşe geçmişti. Samsunspor teknik direktör, süper lige yükselmek istediklerini ifade ederek rakiplerine çok sert bir dille tepki gösterdi. Daha önce Bursaspor ile Süper Lig şampiyonluğu yaşayan başarılı teknik adam, lider Adana Demirspor’a karşı oynayan takımları sürekli olarak yedek kadrolarla maça çıktığını ifade ederek ligdeki rekabete zarar verdiklerini söyledi.

Haksız rekabet içerisinde olduklarını ifade eden Ertuğrul Sağlam, rakip takımların Adana Demirspor karşısında nasıl yedek kadroyla çıktıklarını anlam veremediğini ifade ederek, bu durumun futbolu çok ciddi bir şekilde yaraladığını, Türk futbolunun geleceğini etkilediğini, haksız bir rekabet ortaya çıkardığını ifade ederek bu durumdan memnuniyet duymadığını basın mensuplarına iletti.