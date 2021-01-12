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Ertem Şener hangi kanalla anlaştı, hangi programı sunacak? Var Odası programı yorumcuları kimler?

Uzun bir süre ekranlardan uzak kalan Ertem Şener yeni bir kanalla anlaştığını duyurdu. Şener, yeni kanalında Var Odası adlı futbol programı yapacak.

12 Ocak 2021 Salı 22:12
Ertem Şener hangi kanalla anlaştı, hangi programı sunacak? Var Odası programı yorumcuları kimler?
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Usta spiker ve sunucu Ertem Şener, geçtiğimiz aylarda Beyaz Tv kanalındaki görevlerinden istifa ederek ekranlardan ayrılmıştı. Ertem Şener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tv100 kanalıyla anlaşarak ekranlara yeniden döneceğini duyurdu.

VAR Odası’ adlı programı yapacak

Tv100 kanalıyla anlaşan Ertem Şener kanalda ‘VAR Odası’ adlı futbol programı yapacak. Her hafta Cuma, cumartesi, Pazar akşamları ekranlarda olacak.

‘VAR Odası’ yorumcuları kim?

Ertem Şener’in moderatörlüğünü yaptığı tv100 ekranlarında yayınlanacak futbol programı ‘VAR Odası’ yorumcuları Ümit Özat, Evren Turhan, Deniz Ateş Bitnel ve Bışar Özbey olacak.



Son Güncelleme: 12.01.2021 22:12
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Anahtar Kelimeler:
Ertem şenerTv100Var Odasıümit özatEvren Turhan
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