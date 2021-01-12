Ertem Şener hangi kanalla anlaştı, hangi programı sunacak? Var Odası programı yorumcuları kimler?

Usta spiker ve sunucu Ertem Şener, geçtiğimiz aylarda Beyaz Tv kanalındaki görevlerinden istifa ederek ekranlardan ayrılmıştı. Ertem Şener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tv100 kanalıyla anlaşarak ekranlara yeniden döneceğini duyurdu.
‘VAR Odası’ adlı programı yapacak
‘VAR Odası’ yorumcuları kim?
Ertem Şener’in moderatörlüğünü yaptığı tv100 ekranlarında yayınlanacak futbol programı ‘VAR Odası’ yorumcuları Ümit Özat, Evren Turhan, Deniz Ateş Bitnel ve Bışar Özbey olacak.
Son Güncelleme: 12.01.2021 22:12