Ertelenen maçlar iddaa kuponunu nasıl etkiler, ertelenen maçın oranı kaç olur?

Futbol severler ve bu sevgiyi iddaa kuponlarına taşıyanlar maç ertelendiği zaman kuponun ne olacağını merak ediyor. Bu durumlarda iddaanın kendi kuralları geçerlidir.

Maç iptal edildiği takdirde kupon da iptal olur gibi bir durum söz konusu değil. İddaa’nın kuralları kapsamında maç ertelendiği takdirde ertelenen maçın sonucunun belli olması için maç 24 saat içinde oynanmalıdır. Eğer ki maç belirtilen saat içinde yapılmazsa karşılaşma oranı 1.00 olarak kabul edilir. Bu kapsamda kişinin oynadığı bahis etkisiz oluyor ve kupona etki etmiyor.

Ama ertelenen maç 24 saat içinde oynanırsa maçın skoru sonuç olarak kabul edilir.