Ertaç Özbir, Galatasaray’ın şampiyonluğuna izin vermedi

Ligde şampiyonluk şansını son ana taşıyan Galatasaray, Yeni Malatyaspor’u 3-1 mağlup etmesine rağmen genel averaj nedeniyle şampiyonluğu Beşiktaş kazanmıştı. Sarı kırmızıların şampiyon olabilmesi için Beşiktaş’ın averajının üzerine +3 averaj koyması gerekiyordu. Maç boyunca Yeni Malatyaspor kalesini adeta abluka altına alan Galatasaray, kaleci Ertaç Özbir’i geçemedi. Sarı kırmızılı ekip karşılaşma boyunca rakip kaleye 33 şut gönderirken bu şutlardan 10’u isabetli oldu. Özbir maç boyunca 7 net kurtarışla Galatasaray’ın şampiyonluğunu engellemiş oldu.

Galatasaray İlk Yarıda Sustu, İkinci Yarıda Vurdu

Şampiyonluk için en az 3 farkla kazanması gereken Galatasaray, maça büyük baskı ile başlasa da bunu gole çeviremedi. İlk yarı boyunca Malatya kalesine 15 şut atan Cimbom, sadece 1 kez kaleyi tutturabildi. Malatyaspor ise kontra atak sonucunda Adem Büyük’ün golüyle ilk yarıyı önde kapattı.

İkinci yarıda ise Kerem, Mohammed ve Şener hamleleri ile toparlanan Galatasaray, baskılı oyununu bu sefer gollere çevirmeyi başarsalar da Ertaç Özbir’in kurtarışları nedeniyle gerekli skor gelmedi ve Galatasaray ligi 2. Sırada bitirdi.