Ersun Yanal'dan rakip Fenerbahçe açıklaması!

Süper Lig 28. haftada Antalyaspor deplasmanda Fenerbahçeyle 1 – 1 berabere kaldı. Müsabakadan sonra basına açıklama yapan Antalyaspor’un Teknik Direktörü Ersun Yanal, bugün Antalyaspor adına farklı bir gün olduğunu söyleyerek, “1000. gol 55 senelik sürecin içinde en uzun yenilmezlik süresinin devam etmesi ile benim 500. maçımdır. Onun da ayrı bir anlamı bulunuyor” ifadelerine yer verdi.

Ersun Yanal karşılaşmanın değerlendirmesini de yaparak şu ifadelere yer verdi:

“Oynayacağımız maçı rakibe kabul ettirmek ile oynayacağımız maç ile hedeflediğimiz noktaya getirmekti. Karşılaşmanın %80’ininde bunu yaptık. 2. Yarının altmış ile yetmişinci dakikalarında rakibimizi istemediğimiz bir şekilde oynattık. Bu konuda ceza kesildi. Onun ardından yeniden yapabileceklerimiz vardı. Rakibimizin düştüğü bazı pozisyonları çok daha iyi değerlendirebilirdik. Sonuç olarak puanlar paylaşıldı. Önümüzde bir süreç başlayacaktır. Bu karşılaşmayı daha fazla kazanmamızda ki ihtiyacımız olan bireysel performanslara dönüştürüp gol becerilerini artırarak çalışmalarımızın devamı gelecek. Kazanmak adına takımların kendi özellikleri analiz edilip, kendi özelliklerini bakılacaktır. Özellikler nereye ağır basmaktaysa o tarz şeklinde çalışırsınız. Biz kazanmak adına savunma yaparak rakipleri bu savunma içinde çözmeye çalışmaktayız.” Dedi.