Ersun Yanal'dan beraberlik yorumu

Karşılaşma ile ilgili maç sonunda açıklamalarda bulunan Ersun Yanal, ‘’Defansif anlamda her geçen hafta daha disiplinli bir takım oluyoruz. Defansif yönümüzün yanında ofansif yönümüzü de geliştirmeliyiz. Oyuncularımızın bunu yapabilecek yeteneği var. Birbirinden kaliteli oyunculara sahibiz ve bunu hep birlikte başarabiliriz. 11 maçtır kaybetmiyoruz. Bunun yanında galibiyet sayımızı da yükselterek üst sıraları zorlamak istiyoruz. Beraberlik istemiyorduk ancak oyuncularımı kutluyorum’’ dedi.
Son Güncelleme: 27.02.2021 22:08