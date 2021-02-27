Ersun Yanal'dan beraberlik yorumu

Yaklaşık 11 maçtır kaybetmeyen’ın öğrencileri, bu hafta da’e kaybetmedi. Spor Toto Süper Lig’in 27. Hafta mücadelesinde Frapor TAVile Başakşehir, Antalya Stadı’nda karşılaştı. Mücadele golsüz eşitlikle noktalanırken Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal açıklamalarda bulundu. Medipol Başakşehir ise galibiyet hasretini 9 maça çıkardı.

Karşılaşma ile ilgili maç sonunda açıklamalarda bulunan Ersun Yanal, ‘’Defansif anlamda her geçen hafta daha disiplinli bir takım oluyoruz. Defansif yönümüzün yanında ofansif yönümüzü de geliştirmeliyiz. Oyuncularımızın bunu yapabilecek yeteneği var. Birbirinden kaliteli oyunculara sahibiz ve bunu hep birlikte başarabiliriz. 11 maçtır kaybetmiyoruz. Bunun yanında galibiyet sayımızı da yükselterek üst sıraları zorlamak istiyoruz. Beraberlik istemiyorduk ancak oyuncularımı kutluyorum’’ dedi.